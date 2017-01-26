اللقاء الأدبي (41) من اللقاءات المباشرة في (ملتقى شعراء جازان) مع الشاعر/ عبدالله الأمير

انطلق اللقاء الأدبي الحادي والأربعون من اللقاءات المباشرة في (ملتقى شعراء جازان) مع الشاعر/ عبدالله بن محمد الأمير وذلك بعد مغرب يوم الاثنين 13 / 3 / 1438هــ حيث قال مدير اللقاء الأستاذ خالد بن يحيى الواصلي: “نبدأ اللقاء على بركة الله؛ حيث يطرح الأعضاء فيه تساؤلاتهم ويتفضل الضيف بالإجابة عليها، فنرحب بضيف اللقاء ونشكره على قبول الدعوة”.

ثم طرح مدير اللقاء خمسة أسئلة:

س1/ متى بدأت تجربتك الشعرية ومن كان له أغلب الأثر في بداياتك؟

ج1: بدأت تجربتي الشعرية الحقيقية عام 1419هـــ وما قبلها كانت مجرد محاولات لا أعتبرها شعراً وكتبت أول قصيدة مكتملة عام1420هــ وبعدها انقطعت عن الكتابة لفترة تقارب العشر سنوات واتجهت إلى كتابة الشعر النبطي (الشعبي) ثم عُدت للفصيح عام 1429هـــ.

تأثرت في بداياتي الشعرية بمعلمي الأستاذ علي رديش دغريري في المرحلة المتوسطة وبعدها كنت أقرأ له كثيراً ولشعراء آخرين من المنطقة.

س2/ من خلال مسيرتك الأدبية ما مجالات الشعر المفضلة لديك؟

ج2/ أعشق الفصيح حد الثمالة ولكن خوفي من النقد والانتقاد كنت أكتبه بحذر إلى أن تعرفتُ على الأستاذ خالد الواصلي (شخصك) وهو من دفعني للبروز إلى ساحة أدباء الفصيح فكان نعم الناصح والموجه والمشجع لي وسأدين بذلك ما حييت.

س3 / مارأيك بشعراء جازان من خلال الإمكانيات المتاحة لاسيما الاهتمام بالجانب الأدبي .

ج3/ شعراء جازان تاجٌ على هام الجمال الأدبي ولستُ بمن ينصف أو يصف جمال شعرهم وطلاوته .

تربعوا على عرش الفصيح بكل جدارة ولا أعتقد أن هناك منطقة تزخر بالشعراء والأدباء كجازان ودون الإجحاف بشعراء باقي مناطق المملكة ولكن التاريخ هو الفيصل.

س4 / من منطلقنا بملتقى شعراء جازان هل التمست عاملا إيجابيا من هذه التجربة في هذا الملتقى؟

ج4/ بكل تأكيد فمن يحتك بمثل هذه القامات الشعرية سيستفيد بلا شك وسيحلق معهم إلى أفق الجمال..

* (أسئلة المشرف العام على الملتقى الدكتور/ جبران سحاري) *

مرحبا بضيفنا الكريم في اللقاء المباشر الحادي والأربعين، وشكرا لمدير اللقاء

وههنا ثلاثة أسئلة:

س1: لماذا اخترت قصيدة (في محراب الذكريات) عنوانا للديوان؟ وما انطباعك بعد الانصباب عليها في الأمسية النقدية الثامنة في الملتقى؟

ج1: أهلاً بك دكتورنا وأستاذنا الخلوق جبران سحاري.

أهلاً بك عدداً بلا مدد، ولروحك الورد.

وعن الشق الأول: لأنني شاعر الأطلال وأحيا على الذكريات وباتت قوتي الذي استمد منه أكسجين الحياه من أجل البقاء.

الشق الثاني: فيما يخص النقد لقصيدتي “في محراب الذكريات” فلا أخفيكم أنني ما كُنت أؤمن بشاعريتي إلا بعد أن قرأت ما قاله النقاد عنها ومن هذه النقطة بالذات سيكون انطلاقي الأقوى بمشيئة الله..

وما زاد القصيدة نقدها إلا جمالاً رغم الهنات ويبقى الكمال ليس ضمن صفات البشر

أحببت القصيدة بعد نقدها واعتز بذلك كثيراً.

س2: بين الطب والشعر عُلقة قديمة فهل يكتسب الطبيب مما يراه حوله ذخيرة مشاعر وقيم إنسانية؟

ج2: الطب يصنع القيم في النفس المؤمنة برسالتها بل ويصقلها ومما لا شك فيه فإني اكتسبتُ الكثير من الرقة وفن التعامل مع الآخرين من مهنتي.

فلا أرى هناك ما يمنع الإلمام بالاثنين؛ علماً بأن الشعر موهبة وأجده باحة لنشر الهموم وغسل الأوجاع..

س3: هل ترى أن بين الناقد والشاعر تعاونا كبيرا في إيصال الفكرة أو أن الناقد قد يجور كثيرا فيحرف الهدف؟ وشكرا مجددا.

ج3: كلٌ يبحث عن ضالته فالشاعر يبحث عن مفردة جميلة ليوظفها في شرح إحساسه الصادق ومتى خلا الشعر من العاطفة فهو مجرد سرد ونظم بلا روح..

بينما الناقد يبحث عما يميز نقده من خلال البحث عن مواطن القوة والضعف وقد يكون هناك تعاونٌ وقد لا يكون فالناقد يبحث عن النص بغض النطر عن كاتبه.

شكراً لهطولك هنا دكتورنا الحبيب

* (أسئلة الشاعر/ حسن الفيفاوي ) *

حييت أيها الأمير، أنت بدر ليلتنا ونور ظلامها

س1: ما طقوسك في كتابة الشعر؟

ج1: أهلاً بك أيها الأديب الأريب حسن الفيفاوي.

بل أنتم شموحها ونسيمها وعبير زهورها.

ليس لي طقوس في كتابة الشعر بل أجد أن القصيدة تجتاحني دون سابق إنذار ولا أذكر في يوم من الأيام بأني حملت القلم لأكتب قصيدة ما لم تجبرني هي على حمل القلم .

س2: ما رأيك في الشعر الذي يميل للرمزية والإيحاء؟

ج2: أكره الرمزية المتكلفة التي تدخل القارئ في حيرة الفهم وأراعي أثناء كتابتي للنص مخاطبة كل العقول.

س3: هل أثر عملك في التدريب على روحك الشاعرة الخلاقة؟ أم ما زلت تجدها في ركامات هذه الحياة العلمية البحتة؟ كل التحايا لك

ج3: من خلال تجربتي في المجالين التدريبي والشعري وجدتُ أن هناك علاقة بينهما فالشعر يصقل البلاغة والفصاحة التي تمكنك من إيصال المعلومة للمتلقي في قالب جميل كما أن المجال التدريبي يحملك للنرجسية كما هو الشعر.

ولك فيض امتناني أستاذي الحبيب .

* (أسئلة الشاعر/ أحمد المتوكل النعمي)*

س1: متى بدأ الشعر معك أستاذ عبدالله ومن شجعك في محاولاتك الأولى؟

ج1: سبق أن أجبتُ على سؤالك أستاذي الحبيب من خلال إجابتي على الأستاذ خالد واصلي.

س2/ ديوانك “في محراب الذكريات” متى سيرى النور ولو سبقت الأحداث ؟ وكم قصيدة تضمنتها هذه المجموعة؟

ج2: قريباً إن شاء الله وتضمنت ما يقارب 26 قصيدة.

س3: هل كل قصائدك عمودية؟ وهل لك محاولات في شعر التفعيلة؟

ج3: نعم جميعها عمودية، ولي محاولات لم تكد تذكر وأعتبرها نثرية أكثر من كونها تفعيلة.

س4: هل ترى أن الطباعة تجدي هذه الأيام أم أن وسائل التواصل قد حققت المراد من النشر؟

ج: مما لاشك فيه بأن وسائل التواصل طغت كثيراً على الكتب المطبوعة، ولكن الطباعة هي الأسلم والأضمن للشاعر لحفظ أعماله دون النظر للعائد المادي فهو لا يقدم ولا يؤخر.

محبتي لروحك أيها الطائر المحلق في سماء الإبداع

*( أسئلة الشاعر /عبده العمري الفيفي)*

حياك الله أستاذ عبدالله ، سيرة عطرة و إبداع يستحق التأمل .

بارك الله فيك جمعت بين البلسمين بلسم الكتابة وبلسم الطِّبابة.

*حياك الله وبياك أخي الشاعر الجميل عبده العمري وإشادتك تعكس بذاخة كرمك ودماثة خلقك .

س1: هل سبق و كتبتَ قصيدة من وحي الطبيب؟

ج1: كتبتُ محاولة ولكن ليست موجودة عندي الآن في الجهاز وللأسف لا أحفظ منها شيئاً.

س2/ هل تغلب على الشاعر الطبيب برأيك روح المداواة أم روح الشكوى؟

ج2: الشكوى أشد وقعاً في نفسي أكثر من المداواة فهناك من الأوجاع ما ليس لها دواء مودتي وتقديري لشخصك.

* ((مداخلة الأستاذ جبريل السبعي))*

بهذه المناسبة أحب أن أشيد بما يمتاز به أخي الشاعر عبد الله الأمير من دماثة خلق، وقوة شخصية، ووعي بما يجب أن يكون عليه الإنسان إزاء النقد الموجه لأعماله، ولذا فعلى الرغم مما مُني به نصه من نقد عادل أو ظالم؛ لم يظهر أي ردة فعل قد تحسب عليه، وهذا السلوك إنما يصدر من الكبار الذين زانهم الوعي، وصقلتهم التجارب؛

هذا أمر.

والأمر الآخر: فنقد النصوص لا شك أنه بمعزل تام عن نقد الأشخاص وعن نقد النتاج أيضا، وكذا النقد ذاته لا يبعد عن كونه إعمالا للرؤى والأدوات ذات البعد الذاتي في النهاية.

وإذن: فنقد نص واحد حتى لو كان جارحا للنص فإنه لا يجب بحال من الأحوال سحبه على الشخص أو على نتاجه أو اعتباره – أي النقد – نهائيا ولعل هذه القضايا كانت محل فهم عميق ووعي تام لدى صديقنا الشاعر عبد الله الأمير عندما قرأت نصه، وعندما كانت ردة فعله أهدأ من ردود آخرين..

وعلى كل حال لا يسعني إلا الإعجاب بشخصه وله مني كامل الحب والتقدير.

*(رد ضيف اللقاء على المداخلة )*

أستاذي الحبيب جبريل السبعي: هكذا عهدتك فلك فيض مودتي وعميق تقديري.

* (أسئلة الشاعر /ملهي حاوي)*

مرحبا بالشاعر الطبيب عبد الله اﻷمير.

س1: من أي الشعراء تعد نفسك (المقلين أم المكثرين)؟

ج1: وبك أهلاً وسهلاً شاعرنا الجميل ملهي حاوي.

أنا من المقلين في الشعر.

س2: ما هو الشاعر الذي أكثرت من مطالعاتك لشعره وهل ترى أنك تأثرت به؟

ج2: كانت بداياتي في القراءة: ديوان للمتنبي، وتأثرت كثيراً بمعلمي الأستاذ علي رديش دغريري كمُحب لشعره أما أسلوبي فهو مختلف.

س3: قصيدة لك دائما تتغنى بها وترددها حتى دون قصد؟

ج3: هي أول قصيدة كتبتها في عام 1419هـــ أو 20 هـــ وإليك جزءاً منها:

انتظرتُ الوصلَ تُغريني المُنى *** فإذا بالوعدِ يُهديني السَّرابا

من صدى الآهاتِ ذابَت صَرختي *** صوتي المبحوح لم يلقَ جَوابا

في دروبِ العشق ما لي حيلةٌ *** هَدَّني السَّيرُ ذهاباً وإيابا

هائمٌ أتبعُ أحزانـي وكم *** أغلقَ البينُ إلى لقياكَ بابا

أيها السائل عَني لن ترى *** غيرَ جِسمٍ يرتدي الحُزنَ ثيابا

أنتَ من أظمأت قلبي بعدما *** كُنتَ لي في وصلنا العذبِ شَرابا

فلِمَ الهجرُ وقد عاهَدتني *** أنك الآسي إذا كُنتُ المصابا

أنا ما عُدتُ كما تَعهَدُني *** بل تَواريتُ رَماداً وتُرابا

لا تَسَلني مَن أنا بَعدَ النَّوى *** كيف تلقى عِندَ مَن ماتَ جوابا؟

محبتي وتقديري لشخصك

*( سؤال الشاعر / أحمد حكمي)*

إن متُ قولي عفيف مات من ظمأٍ *** في كفه الماء مسكوبا وما شربا

من أجمل ما قرأت في العفة

س/ لعلك تصف لنا من هو عبدالله الأمير الشاعر والأديب في بيت أو بيتين.

ج/ أهلاً بك أخي الأديب الخلوق أبا عبدالملك.

عاشقٌ ذِكراهُ لا زالَت مُقيمَة *** يلهبُ الشوق الذي زاد جَحيمَه

يعشقُ النوح لكي يحيا على *** صفحةِ الوعد التي باتَت نَديمَه

محبتي وتقديري لشخصك .

*( أسئلة الشاعر/ عادل عباس )*

أهلا وسهلا بك أخي الحبيب أبا نواف في هذا اللقاء الذي سنبحر به معك في خبايا حياتك العملية والشعرية لنتعرف به أكثر عن عبدالله الأمير..

س1: أرجو أن تعرف لنا من هو عبدالله الأمير الإنسان.

ج1: حياك الله وأبقاك شاعرنا الجميل عادل عباس أبا موسى، وهذا شرف حظيت به للالتقاء بكم.

بالنسبة لسؤالك أنا إنسان عادي بسيط محب للخير ويتمنى للجميع النجاح والتوفيق.

س2/ نرجو كذلك أن تعرف ماهية عبدالله الأمير الشاعر ..

ج2: لا أعدو كوني محباً للشعر، وأجده مساحة حُرة لي أعبر فيها بما تكن مشاعري..

س3: أخي عبدالله: هناك حراك قوي في الحالة الشعرية والثقافية والأدبية على مواقع الشبكة الالكترونية وهذا الحراك يسير بخطى حثيثة؛ فأين هو الشاعر عبدالله الأمير من هذا الحراك؟

ج3: لدي صفحتي الشخصية في الفيس بوك وكذلك العديد من المجموعات الأدبية عبر الواتس أب.

س4/ وما هو رأيك أخي الغالي في هذا الحراك ؟

ج4: له من الإيجابيات ما يطغى على سلبياته، ويكفي من إيجابياته هو معرفتنا بشخصكم وكذلك هذه الشخصيات العظيمة هنا وهناك ..

سعيد جداً بانسكاب حرفك هنا أستاذي العزيز ولك فيض تقديري

نموذجان من شعر الضيف:

[1]

في محراب الذكريات

جُنحاً من الليلِ هاجَ القلبُ وانتَحَبا *** وَأشعلَ الوَجدُ جَمراً والجَوَى حَطَبا

قد شَفَّهُ الشوقُ حَتَّى كادَ يُهلِكُهُ *** سَيفُ الحَنينِ وَكَم مِن فارسٍ غَلَبا

فَكَم أناخَت هُمومُ اليأسِ أشرعَتي *** وَموجةُ البُعدِ تُهدي الحُزنَ والتَعَبا

أرجوكِ سَيّدتي إنّي ذُبِحتُ نَوَى *** وعِندَ وَعدِكِ هذا القلب قد صُلِبا

فَلتَرحَميني حياتي حَفَّها خَطَرٌ *** أخشَى الهَلاكَ ولا أَلقَى لَهُ سَبَبا

لا تُحرقيني بنارٍ كُلَّما انطَفأَت *** أذكَى سَعيرُ الهَوى مِن أضلُعي لَهَبا

يا مَن رَحَلتِ سَتَبقَى في مُخَيِّلتي *** كُلّ التفاصيلِ بل أحيا لها طَلَبا

إني أُصَلّي عَلَى مِحرابِ أسئِلَتي *** فَهل تُعِيْدُ صَلاتي كُلَّ ما ذَهَبا ؟

وَهَل صوابٌ لقلبي في توَجُّدِهِ *** والوصلُ بَحرٌ ترامى مَوجُهُ غَضَبا

ما حُقَّ للحُبِّ أن أَحيا بقَسوَتِهِ *** ما دامَ عَهدُ الهوى ما بينَنا كُتِبا

يا نفَحَة الرَّبِ إنَّ الله سائِلُنا *** عن الدموعِ التي تستَنزفُ السُحُبا

كُلّي جراحٌ وآمالي مُعلَّقةٌ *** والوعدُ بينَهما قد ظَلَّ واحتَجَبا

واليوم يُتعِبُ هذا البُعدُ أورِدَتي *** وَبِتُّ أشعِلُ مِن آهاتِهِ الشُهُبا

قضيتُ عُمراً وأحزاني تُحاصِرُني *** وكُلَّما حانَ سَعدي يَنزوي هَرَبا

لا تسأليني عن الدُّنيا وزينَتها *** فَقَد خُلِقتُ لأحيا العُمرَ مُغتَربا

طَرَقتُ بابَ الأماني دونما أمَلٍ *** والقيدُ مَزَّقَ مِنِّي اللحمَ والعَصَبا

أنا المقيمُ على أوتارِ ذاكِرتي *** عَزَفتُ حُبَّكِ لكِن وَصلُنا كَذَبا

متى أُعيدُ لهذا الليلِ رَقصَتَهُ *** والحلمُ يَسخرُ مِنِّي كُلَّما اقترَبا

إن متُّ قولي عَفيفٌ ماتَ من ظمأٍ *** في كَفهِ الماءُ مَسكوباً وَما شَرِبا

[2]

اختناق الأسئلة

هل طالَ بُعدكِ أم تاهَت مَسافاتي *** وخانِك الوعدُ أم خانَت رواياتي

أنَّى اتجَهتُ ارَى الأبوابَ مُغلَقَةً *** ولستُ أسمعُ إلا رَجعَ أنّاتي

أزرَى بِكِ الدُّهرُ يا (حاءً) تلازمُني *** وأنتِ للحُبِّ رَمزٌ في سَماواتي

فَكَم سَعيتُ وبحرُ الحزنِ يُغرقُني *** وَضاعَ مِن حَيرَتي ياءُ النِداءاتِ

وكَم شَهَقتُ وفي الأعماقِ يخنُقُني *** شريطُ ذِكرى على موجِ انكساراتي

أسري إليكِ دُجىً والوَعدُ أشرِعةٌ *** والرِّيحُ تجري إلى عَكسِ اتجاهاتي

على طريقِ الأماني غايتي شُنِقَت *** وَشابَ دَمعي وَما شابَت صَباباتي

فكُلُّ أرضٍ أرى قيعانها حِمَماً *** كيف النعيمُ وفي عينيكِ جَنَّاتي؟

نَقشتُ حُبَّك في أوراقِ ذاكِرَتي *** وفي الحنايا لِكَي أحياكِ في ذاتي

أصوغُ فيكِ قصيداً ناثراً وَجَعي *** فيوئِدُ الدَّمعُ حَرفاً مِن كِتاباتي

يا دَورةَ الفُلك قولي أينَ مَنزلَتي *** وأينَ ألقى سَبيلاً في مَتاهاتي؟

أسيرُ والموتُ من حولي يرافِقُني *** متَى بُلوغي وَقد ضاعَت مَساراتي

ماذا أقول لِلَحنٍ ماتَ في وَتَري *** هل أبدأُ الحُبَّ في عَزفِ النهاياتِ؟

وما انتظارُ غَدٍ؟ إن قلتُ أبلُغهُ *** تأتي الرواياتُ ثكلَى فوقَ صَفحاتي!!

وكَم وقفتُ عَلَى أعتابِ حاضَرةٍ *** فما وَجدتُ سِوَى نَوحي وأنّاتي

يا نَبضَ شِعري أراكَ اليومَ مُتّكِئاً *** تلوذُ بالصِّمتِ خوفاً من مُعاناتي

أنَّى سأحيا وهذا الشوقُ يَنهَشُني *** والصَّبرُ يَبكي حَزيناً فوقَ مرآتي؟

هَل لي بِماضٍ طَوَى التغريبُ صَفحَتَهُ *** ما حاضري؟ إنَّهُ المدفونُ في ذاتي!!

ليلي كَئيبٌ وآمالي تُعانِدُني *** والشوقُ يجثو على صَدرِ احتضاراتي

يا بُلبلَ (الدِّحنِ) كَم أشجيتَني طَرَباً *** وَصوتُكَ العذبُ كم أحيا مساءاتي

إن جئتَ يوماً إلى (دَهوانَ) ُمُنتَشياً *** فاْشعل صبابَتهُ مِن نورِ مِشكاتي

وقل لِصَحبٍ عَلَى (ذهبانَ) يا أسَفي *** وادٍ سَناهُ تَلاشَى فوقَ آهاتي

أمطَرتَ دمعي أَيا (خُلبان) مِن ألَمي *** أم جِئتَّ تَبكي عَلى اطلالِ ويلاتي

أنا الغريقُ وَمِن أعماقِ أسئِلَتي *** يأتي الجوابُ غريباً باحتمالاتي

سَطُّرتُ آهي عَلى الأوراقِ من وَجعٍ *** فلا تلَوموا دُموعاً في قُصاصاتي

أرى اغترابي عَن الأظعانِ يَقتُلُني *** إن ماتَ حَرفي فَمَن يَروي حِكاياتي؟

عبدالله الأمير

**( الخاتمة )**

ثم ختم مدير اللقاء الأستاذ خالد الواصلي قائلاً: “في ختام هذا اللقاء الأدبي المتميز

( اللقاء الحادي والأربعين) من لقاءاتنا المباشرة نتوجه بوافر الشكر لضيفنا الكريم الشاعر الأستاذ/ عبدالله الأمير كفاء تلبيته دعوة ملتقى شعراء جازان للإجابة على ما طرحناه من أسئلة ونشكر كل من ساهم في إنجاح اللقاء، والحمد لله رب العالمين”.

*( كلمة الشاعر/ عبدالله الأمير )*

ختم الله أعمالنا وأعمالكم بالصالحات..

هنا لا أجد بين مفردات اللغة ما يفي بشكركم أستاذنا الكريم وشاعرنا الجميل / خالد بن يحيى واصلي..

كما لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان لجميع القائمين على ملتقى الشعراء لإتاحة هذه الفرصة للقاء بكم عبر هذه النافذة.

وجزيل الشكر والعرفان لأعضائه الإجلاء، وأسأل الله أن يجمعنا بكم في خير وسعادة.

وأملي بأنني كنتُ ضيفاً خفيف الظل عليكم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .



