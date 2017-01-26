محافظ صامطة يفتتح عيادة الأسنان وعدد من المعارض برعاية الخوالف

دشن محافظ صامطة الأستاذ عبدالعزيز محمد الطيار صباح اليوم عيادة الأسنان بمركز الرعاية الأولية بالخوالف واستمع لشرح مفصل من الدكتور محمد شاهد مشرف عيادة الأسنان بالمركز والتي سوف تساهم بشكل كبير في خدمة المرضى للقطاع الشرقي للمحافظة كما افتتح معرض اليوم العالمي لمرض السرطان ومعرض السكر ومعرض مكافحة التدخين بالمركز بحضور مدير القطاع الجنوبي الأستاذ علي سهلي ومدير مركز الرعاية الأولية بالخوالف الأستاذ علي محنشي ومدير برنامج مكافحة التدخين بصحة جازان الدكتور محمد الشريف .

وتجول المحافظ في معرض السكر واستمع لشرح مفصل عن المعرض من مشرفة التمريض عنود حملي والذي تحدثت عن عدد المرضى 223 مراجع لعيادة الأمراض المزمنة وتعريف بالسكر وأسباب انتشار المرض وضرورة متابعة أفراد العائلة للتشخيص والبعد عن مسببات السكر وممارسة الرياضة بشكل مستمر .

كما تجول في معرض السرطان وقدم شرح عن أخطار المرض والمسببات التي تساهم في انتشار هذا المرض وطرق الوقاية منها .

وفي نهاية الجولة تجول الطيار بمعرض مكافحة التدخين واستمع لشرح مفصل عن المعرض والهدف من انشائه وعدد المراجعين لعيادة التدخين 280 وأن العيادة تعمل على مدار الأسبوع بالمركز .

وقدم الطيار شكره للقائمين على المعرض وأن هذه فكرة رائدة وأن المجتمع بحاجة لمثل هذه للإطلاع وتثقيفهم وتوعيتهم بمهام ومخاطر هذه الأمراض . وأكد الطيار على ضرورة التنسيق بين مدارس التعليم للإستفادة من هذه المعارض والتي تساهم كثير في توعية المجتمع وتخفف الإصابات بهذه الأمراض .

حضر الجولة ملازم أول مشاري الأحمد من شرطة صامطة ومدير مرور صامطة النقيب فيصل البناوي

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