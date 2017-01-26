أمير جازان .. للوفد الإعلامي : أتمنى أن أكون مع المرابطين في الخطوط الأمامية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم بمكتب سموه بديوان الإمارة الإعلاميين المكلفين من قبل وزارة الدفاع لتغطية الأحداث بالحد الجنوبي والذين قدمو للسلام على سموه الكريم عقب انتهاء عملهم.

وفي بداية اللقاء رحب سمو امير منطقة جازان بالوفد الإعلامي المكلف من وزارة الدفاع متمنيا لهم التوفيق في المهام الموكله لهم بالمنطقة.

وقد اشاد سموه بدور الإعلاميين وجهودهم في تغطية الأحداث ونقل الأخبار الصحيحة وقد وصفهم بالدور الفعال واصفا الإعلام بالمتحدث الرسمي للمملكة وبجهودهم المبذولة ودفاعهم الإعلامي بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي لنقل الأخبار المتميزة البعيدة عن الأخبار المغلوطة.

متمنيا سموه ان يكون معهم ومع الجنود المرابطين البواسل في الصفوف الأمامية للدفاع عن الشريعة الإسلامية وعن الوطن المعطاء ومقدساته وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء أو المساس بأمن هذا الوطن.

من جانبهم عبر أعضاء الوفد الإعلامي عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على دعمه وحسن استقباله وما استمعوا له من توجيهات سائلين الله أن يحفظ بلاد الحرمين من كل سوء ، متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد.