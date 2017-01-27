 الكهرباء ومغامرات تحب الألم | فيفاء أون لاين
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

الكهرباء ومغامرات تحب الألم

الكهرباء ومغامرات تحب الألم
محمد الرياني
 محمد الرياني
قبل الشروق كان يصحبني الصغير في الشارع المجاور ، الجو كان لطيفاً وهادئاً والليل يتجه نحو النهار ، وكأفعال الصغار كان يتحرك كثيراً ، وكأفعال الكبار كنت أمشي بسكينة على الشارع المستوي ، كان الصغير يضع قدمه اليسرى على الرصيف ويضع اليمنى على الشارع الذي ينزل قليلاً عن الرصيف ، قلت له بشعار السكينة ، لماذا تفعل هكذا ؟ امش على الرصيف . ضحك الصغير وقال لي عبارة  أذهلتني :  المغامرات تحب الألم ،سألته عن مصدر هذه العبارة ومن أين جاء بها فلم يجب ، دخلنا البيت سوياً ولازلت أردد بيني وبين نفسي : المغامرات تحب الألم ، بعد الشروق وفي وقت الضحى ذهبت إلى المدينة ، كان الصغير وبعض إخوته معي ، التقيت على أحد الأرصفة مجموعة من شباب المنطقة من منسوبي كهرباء جازان يعملون بشعار المغامرات تحب الألم ، كان شباب الكهرباء يبحثون بجهاز الاستشعار عن أي مصدر للكهرباء تحت الرصيف من أجل عمل صيانة لأحد المولدات القديمة التابعة للشركة أو استبداله ، كان المشرف على الشبكة الشاب يعقوب ملحان ومعه الحسن حمدي وعبدالرحمن مجرشي وعلي عامري أربعة من شباب المنطقة المتألق ، كانت الابتسامة تعلو وجوههم وهم يعملون لخدمة المجتمع على رصيف هادئ ربما تتربص الأخطار تحته، وهكذا هم شبابنا ، ولدينا في المجتمع السعودي نماذج مشرقة ومضيئة أمثال رجال الكهرباء الذين قابلتهم ، فهم يحبون المغامرات والعمل وسط آلام البحث ، شكراً لكم أبطال الكهرباء  ، شكراً كهرباء جازان ،جهود كبيرة  بقيادة المهندس الخلوق يحيى الغزواني .

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