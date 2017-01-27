الكهرباء ومغامرات تحب الألم

قبل الشروق كان يصحبني الصغير في الشارع المجاور ، الجو كان لطيفاً وهادئاً والليل يتجه نحو النهار ، وكأفعال الصغار كان يتحرك كثيراً ، وكأفعال الكبار كنت أمشي بسكينة على الشارع المستوي ، كان الصغير يضع قدمه اليسرى على الرصيف ويضع اليمنى على الشارع الذي ينزل قليلاً عن الرصيف ، قلت له بشعار السكينة ، لماذا تفعل هكذا ؟ امش على الرصيف . ضحك الصغير وقال لي عبارة أذهلتني : المغامرات تحب الألم ،سألته عن مصدر هذه العبارة ومن أين جاء بها فلم يجب ، دخلنا البيت سوياً ولازلت أردد بيني وبين نفسي : المغامرات تحب الألم ، بعد الشروق وفي وقت الضحى ذهبت إلى المدينة ، كان الصغير وبعض إخوته معي ، التقيت على أحد الأرصفة مجموعة من شباب المنطقة من منسوبي كهرباء جازان يعملون بشعار المغامرات تحب الألم ، كان شباب الكهرباء يبحثون بجهاز الاستشعار عن أي مصدر للكهرباء تحت الرصيف من أجل عمل صيانة لأحد المولدات القديمة التابعة للشركة أو استبداله ، كان المشرف على الشبكة الشاب يعقوب ملحان ومعه الحسن حمدي وعبدالرحمن مجرشي وعلي عامري أربعة من شباب المنطقة المتألق ، كانت الابتسامة تعلو وجوههم وهم يعملون لخدمة المجتمع على رصيف هادئ ربما تتربص الأخطار تحته، وهكذا هم شبابنا ، ولدينا في المجتمع السعودي نماذج مشرقة ومضيئة أمثال رجال الكهرباء الذين قابلتهم ، فهم يحبون المغامرات والعمل وسط آلام البحث ، شكراً لكم أبطال الكهرباء ، شكراً كهرباء جازان ،جهود كبيرة بقيادة المهندس الخلوق يحيى الغزواني .

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