 مدير مكتب الشرقية السريعي يؤكد جاهزية ملعب الأمير محمد بن فهد للقاء الإتفاق والهلال | فيفاء أون لاين
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

مدير مكتب الشرقية السريعي يؤكد جاهزية ملعب الأمير محمد بن فهد للقاء الإتفاق والهلال

مدير مكتب الشرقية السريعي يؤكد جاهزية ملعب الأمير محمد بن فهد للقاء الإتفاق والهلال
أنور الحكمي _ الدمام

أكد مدير عام مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية الأستاذ حامد السريعي بأن ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام أصبح جاهزا لاستضافة لقاء الاتفاق والهلال والذي سيقام يوم غد السبت الموافق 28 يناير الحالي ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من دوري جميل للمحترفين وتحديدا الساعة 8.15 مساء , حيث ذكر السريعي أنه تم الاجتماع في مقر الملعب وذلك بحضور مدير الملعب وجميع الجهات ذات العلاقة لوضع الترتيبات النهائية لاقامة هذه المباراة .

هذا وتمنى السريعي للفريقين التوفيق وأن يقدما مباراة تليق بسمعة الفريقين الكبيرين وأن تستمع الجماهير الحاضرة في الملعب وأيضا التي ستتابع القاء عبر الشاشة , كما قدم السريعي شكره الخاص لجميع الجهات المتعاونة مع مكتب الشرقية بشكل دائم لنجاح كل المباريات والأنشطة التي ينظمها أو يستضيفها المكتب .

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