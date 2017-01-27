من أجل أطفال التوحد

يتشرف نادي جازان لخدمة المجتمع

وجمعية أسرة أطفال التوحد بجازان

والمركز الإستشاري للتربية الخاصة

بدعوتكم لحضور ورشة عمل بعنوان

” أفاق جديدة في التأهيل ”

والتي يقدمها أخصائي العلاج بالترفية

” محمد عمر صولان ”

من أجل أطفال التوحد وألياء أمورهم

كيف يتربون أولادهم بالعب الترفية

وكيف يعلموهم معلومات يعطونهم مهارات عن طريق اللعب

بدعم من مجموعة الحناوي ( مرسى الاحلام )

والمكتبة الراقية

ومؤسسة الحضارة والتنمية مشكورين في طور الخدمة المجتمعية لتحقيق رؤية 2030

غدا على مسرح الشؤون الاجتماعية بجازان

يوم السبت موافق. 1438/4/30

التوقيت ساعة : 4:30 – 9:30 م