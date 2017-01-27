 من أجل أطفال التوحد | فيفاء أون لاين
الجمعة, 29 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 27 يناير 2017 ميلاديا

من أجل أطفال التوحد

من أجل أطفال التوحد
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

يتشرف نادي جازان لخدمة المجتمع
وجمعية أسرة أطفال التوحد بجازان
والمركز الإستشاري للتربية الخاصة
بدعوتكم لحضور ورشة عمل بعنوان
” أفاق جديدة في التأهيل ”
والتي يقدمها أخصائي العلاج بالترفية
” محمد عمر صولان ”
من أجل أطفال التوحد وألياء أمورهم
كيف يتربون أولادهم بالعب الترفية
وكيف يعلموهم معلومات يعطونهم مهارات عن طريق اللعب
بدعم من مجموعة الحناوي ( مرسى الاحلام )
والمكتبة الراقية
ومؤسسة الحضارة والتنمية مشكورين في طور الخدمة المجتمعية لتحقيق رؤية 2030

غدا على مسرح الشؤون الاجتماعية بجازان
يوم السبت موافق. 1438/4/30
التوقيت ساعة : 4:30 – 9:30 م

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