“حساب المواطن” تم ربط 17 جهة للتصدي لعمليات الحصول على “الدعم” الغير مستحق

أكد المشرف على برنامج “حساب المواطن”، المهندس ماجد العصيمي، أنه تم الربط مع 17 جهة من أجل التصدي لعمليات التحايل على البرنامج، للحصول على الدعم غير المستحق، كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص، تعيين 600 مواطنة للرد على استفسارات الاتصالات فيما يخص برنامج “حساب المواطن”، مؤكدا أن الدعم سيكون إضافة للمجتمع، وملبيا لكل احتياجات الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك، خلال تدشين حساب المواطن مساء أمس، بالمقر الجديد للبرنامج في الرياض.

التسجيل في فبراير:

أوضح العصيمي أن التسجيل سيبدأ في فبراير المقبل، ولن يكون هناك تاريخ نهائي للتسجيل في وقت لاحق، وللحصول على قرار الأهلية فإنه سيتم الحصول على البدل مع الدفعة اللاحقة لصرف البدلات، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم الاستحقاقية بشكل دوري وضمن فترة محددة كل شهر. ولفت العصيمي إلى أن دخل رب الأسرة هو الأساسي، ويتم النظر حاليا في آلية ربط مع عدة جهات لجمع البيانات، وأيضا مقارنتها بما يتم الإفصاح عنه، موضحا أن تدوين المعلومات الصحيحة في الموقع من المواطن سيساعد على إطلاق البرنامج بشكل سريع.

وقال العصيمي إن البرنامج سيحمي الأسر من الإصلاحات الأخيرة، خلال رفع الدعم الحكومي عن قطاع الطاقة، وكذلك الضريبة الانتقائية، وأيضا ضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن قيمة الدعم لم تقر حتى وقتنا الحالي إلا بعد دراسة شاملة على الآثار الاقتصادية للأسرة السعودية.

وتابع العصيمي، أن مستفيدي الضمان الاجتماعي هم أول المسجلين في البرنامج، إذ تم تسجيلهم آليا، وأنه سيكون هناك تقييم الدخل وحجم الدعم كل ثلاثة أشهر، بحسب المتغيرات الاقتصادية العالمية، كاشفا أن مبلغ الـ20 مليونا ستكون كافية لدعم البرنامج 6 أشهر وليس لعام كامل.