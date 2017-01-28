القوة الألكترونية .. هل تدخل ضمن ” وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة …. الآية “

لقد تعددت وسائل الغزو والتدمير, فلم يعد الأمر يقتصر على جيش نظامي مدجج بالآلات والمعدات توجه بكوادر بشرية تكون نسبة خطؤها أعلا من صوابها , وبمنظار بصري لا يتجاوز بضع كيلومترات , حتى جاء زمن حلت فيه الطائرة بدون طيار محل كثير من الطائرات الحربية , وطائرات التجسس على اختلاف أنواعها محل السرايا الاستطلاعية , وكل ذلك من أجل تدمير البنية التحتية للبلد المستهدف , والقضاء على عنصر القوة فيها.

وهذه هي القوة الأولى التي لا غنى لأي دولة عنها في حال استخدام قوة من جنسها تهدد أمنها واستقرارها…. ولكن…

ولكن هناك قوة أخرى يمكن أن تضرب البنية التحتية لأي دولة دون أن تنتهك سيادة أراضيها , او تحتل شبراً منها , ودون أن تسفك فيها دماً أو تنتهك عرضاً , أو تسقط حبة بلوك واحدة !!! ترى ما هي ؟!!

إنها القوة الإلكترونية والحرب الإلكترونية التي يستخدمها خبراء في هذا المجال حيث أنهم في بعض الأحيان لا يمثلون إلا أنفسهم حيث يدمرون البنية المعلوماتية للدولة المستهدفة لأي غرض كان , فتصبح وقد مسحت وزاراتها وزالت بياناتها , وتدمرت حساباتها .

والسؤال : متى يصبح لدينا جيشاً إلكترونيا ذو علم وخبرة يقوم بالدفاع عن البنية المعلوماتية لمؤسساتنا الحكومية والأهلية ضد هذا الغزو القادم من الدول المعادية ويكون موازياً للجيش البشري فنكون في أمان من الناحيتين العسكرية والإلكترونية ؟

إن الآية القرآنية ” وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة …….. الآية ” الأنفال : 60 تثمل إعداد القوة بمختلف أنواعها في كل زمان فإذا كانت القوة سيف ورمح فعلينا إعداد القوة الرادعة لهما . وإذا كانت صاروخ وطائرة فديننا يأمرنا بإعداد القوة لهما , وإذا كانت حرب فيروسات مدمرة فعلينا إعداد خبراء يتصدون لهم ويبطلون مفعولهم قبل أن يعطلوا مصالحنا ويدمروا بياناتنا ومعلوماتنا .

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