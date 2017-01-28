عضوة الشورى “الحكمي” تدشن ملتقى (تراحم جازان)

بحضور وتشريف عضوة مجلس الشورى الدكتورة / أحلام بنت محمد حكمي، ونائبة رئيسة لجنة تراحم الرياض الأميرة نورة بنت أحمد بن عبدالعزيز والاستاذة مشاعل الدخيل والدكتورة نوف بنت محمد العتيبي بجامعة نورة عضوة لجنة تراحم بالرياض ورئيسات الأقسام النسائية بلجان رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم لتراحم بمناطق المملكة والدكتورة عائشة بنت حسن زكري مساعدة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية ، ومساعدة مدير عام تعليم جازان وممثلات الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجمعيات الخيرية أقامت لجنة تراحم جازان ممثلة برئيسة القسم النسائي الأستاذة عائشة بنت شاكر الزكري رئيسة اللجنة الحفل السنوي و المعرض المصاحب له بمناسبة أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس يوم الخميس الموافق: 1438/4/28هـ بمركز التنمية الإجتماعية بجازان.

بدء البرنامج بجولة للضيفات الكريمات فور وصولهن لمعرض تراحم الذي ضم مشاركات للجهات المتعاونة والداعمة للجنة واستمعن لشرح وافي عن جميع المبادرات المقدمة، كما ضم أعمال حرفية لأسر السجناء، ولوحات فنية تصور معاناة السجناء وأسرهم والرسالة الموجهة للمجتمع وقد أبدين الضيفات سعادتهن بما وجدوه من الدعم الكبير من كافة الجهات الحكومية والخاصة لتوجهات ومبادرات اللجنة وتبنيها ودعمها.

عقب ذلك بُدء الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة ترحيبية لرئيس لجنة تراحم الأستاذ علي بن موسى زعلة ألقتها بالنيابة عنه رئيسة القسم النسائي عقبها كلمة لراعية الحفل الدكتورة أحلام بنت محمد حكمي عضو مجلس الشورى شكرت فيها القائمين والقائمات على عمل لجنة تراحم جازان وأثنت على ما تقدمه هذه اللجنة الوطنية الخيرية من جهود قيمة وملموسة لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بكافة مناطق المملكة .

ثم تلى ذلك كلمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت أحمد بن عبدالعزيز آل سعود ألقتها نيابة عنها الأستاذة مشاعل الدخيل تشكر رئيسات الأقسام على هذا التكاتف وتقدم تعازيها لأسرة وزميلات رئيسة لجنة تراحم عسير .

ثم توالت فقرات الحفل من استعراض لبرامج اللجنة بجازان، وأناشيد وقصائد شعرية، وفنون شعبية قام على المشاركة فيها أطفال دار الحنان للأيتام بجازان ولاقت إستحسان الحضور.

عقب ذلك وفي لفتة وفاء تقدمت الأستاذة عائشة الأحمري بجمعية الجنوب بمنطقة عسير بإستحضار جهود الحاضرة الغائبة في أمسية تراحم رئيسة القسم النسائي بلجنة تراحم عسير الأستاذة منى بريك يرحمها الله والتي تركت بصمتها الأجمل في قلوب زميلاتها من خلال عملها المميز والصادق والمخلص.

وفي ختام الحفل قامت زكري بتكريم جميع الجهات المشاركة في تنظيم الحفل والمعرض المصاحب وجميع المساهمين في إنجاح أعمال اللجنة وخصت بالشكر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بمنطقة جازان الأستاذ علي بن أحمد الحربي على دعم لجنة تراحم وتسهيل مهمة إيصال رسالتها الإنسانية لكافة القيادات النسائية بمنطقة جازان .

في نفس السياق قدمت رئيسة القسم النسائي لجمعية البر بأحد المسارحة الاستاذة سارة المعيدي أن الجمعية تقدم الدعم المستمر لأسر السجناء ماديا ومعنويا، إضافة إلى البرامج التدريبية والحرفية التي تؤهلهم لسوق العمل، وقد احتضنت مؤخراً البرنامج التدريبي الذي نظمته لجنة تراحم بإستقطاب المدربة الحرفية سهيلة الخزعلي والتي قامت بتدريب مجموعة من الأسر على فن حياكة السجاد اليدوي.