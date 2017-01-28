أمير جازان يفتتح منصة السعودية للكهرباء #راعي_ مهرجان جازان الشتوي .

دشن مساء اليوم الجمعة الموافق 1438/04/29 هـ صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان منصة السعودية للكهرباء الراعي الذهبي لفعاليات مهرجان جازان الشتوي #جازان_ الفل مشتى الكل وعند وصول سموه كان في استقباله مدير عام كهرباء منطقة جازان المهندس يحيى بن جابر غزواني وعدد كبير من مهندسي ومنسوبي كهرباء جازان .

بعد ذلك قام سموه بقص الشريط للمنصة إيذانا بالافتتاح ثم تجول فيها مستمعا لشرح مفصل من سعادة المهندس يحيى بن جابر غزواني عن اهم ما تقدمه شركة الكهرباء من خدمات للمواطنين تحت شعار نعمل بإتقان من اجلكم ثم شاهد سموه السيارة الالكترونية واستمع لايجاز عن اهمية العزل الحراري الذي يوفر ٤٠٪‏ من قيمة الصرف واعجب سموه الكريم بما تقدمه كهرباء جازان من خدمات وانجازات تم تحقيقها خلال العام المنصرم ٢٠١٦ وتحسن في اداء الخدمه الكهربائية للمشتركين بعد ذلك تعرف على جهاز اطفاء الحرائق وكيفية التعامل معه مبديا اعجابه بما شاهد من تكامل في منضومة الاداء والتنظيم وفي ختام جولته التقطت الصور الجماعية مع سموه بهذه المناسبة .

من جانب اخر قدم مدير عام كهرباء منطقة جازان المهندس يحيى بن جابر غزواني شكره العميق لصاحب السمو الملكي امير المنطقة على تشريف سموه لافتتاح المنصة كيف لا وهو رجل التنمية والتطور والحريص على تقديم ارقى الخدمات للمواطن والمقيم .