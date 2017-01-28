أمير منطقة جازان يدشن فعاليات ومشاركات الجهات بمهرجان جازان الشتوي التاسع

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء أمس مشاركات الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والتسويقية والثقافية المصاحبة لفعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع ” جازان الفل .. مشتى الكل ” بمقر القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.

واستهل سموه زيارته لمهرجان جازان الشتوي بتدشين مقر المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان حيث قام فور وصوله بقص الشريط ايذاناً بتدشين المقر واستمع والحضور لشرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور محمد بن خالد عبدالعالي عن مشاركة الشؤون الصحية بالمهرجان والمتمثل بالعديد من العيادات التي ستقدم خدماتها طيلة أيام المهرجان لزوار وضيوف المنطقة الزائرين لقرية جازان التراثية.

عقب ذلك دشن سموه خدمة الحافلة السياحية التي تقدم خدمة التجوال وتنظيم رحلات لزوار المنطقة لنقلهم للمواقع السياحية بمدينة جيزان , وذلك عبر خط سير روعي فيه مرور الزوار على جميع المرافق والمواقع السياحية بمدينة جيزان.

كما زار سمو أمير منطقة جازان مقر خيمتي التسوق والأسر المنتجة التي تنفذها غرفة جازان وجمعية الأسر بالمنتجة بالمنطقة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية ، حيث اطلع سموه على ما يتضمنه الموقعان من معروضات تراثية وحرفية قديمة تصوغها بكل مهنية وحرفية أنامل سيدات وفتيات المنطقة ومرسم مبدعات يعود ريعه لجمعية الاحسان الطبية الخيرية ، مستمعاً لشرح مفصل عن مختلف الأركان والجهات المشاركة في الخيمة وما تشتمل عليه تلك المشاركات من معروضات وملابس وهدايا ونباتات عطرية ودمى العرائس الجازانية والمأكولات الشعبية وغيرها من المعروضات.

كما دشن سموه مقر جامعة جازان بالقرية التراثية حيث تجول على أقسام مقر الجامعة المتمثلة في العديد من عيادات الأسنان والأطفال وغيرها من التخصصات التي تقدم خدماتها للزوار طيلة أيام المعرض.

واختتم زيارته لمهرجان جازان الشتوي بالقرية التراثية بزيارة مقر منصة الشركة السعودية للكهرباء حيث استمع من مدير الشركة بمنطقة جازان المهندس يحيى الغزواني لشرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها الشركة للمشتركين بالمنطقة, والبرامج التوعوية والإرشادية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وغيرها من الخدمات التي تقدمها للمواطن والمقيم بالمنطقة.

وعبر سموه عقب الجولة عن سعادته بتدشين فعاليات مهرجان جازان الشتوي, الذي يتجدد سنوياً ويستمر فيه التواصل بالجديد في كل عام متمثلا في زيادة عدد الفعاليات والمشاركات كماً ونوعاً لتطوير نوعيات المشاركات التي تنفذ مع التوسع فيها لتقطع في كل عام مرحلة جديدة من مراحل التطوير والتحديث في فعاليات المهرجان بما يلبي رغبات الزائرين للمهر جان.

وأشار إلى ما تشهده المنطقة من تطور ونمو في مختلف المجالات وما تجده من دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو لي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ في مختلف المجالات، مؤكداً حرص ومتابعة سموه الدائمة والمستمرة لهذا المهرجان والقرية التراثية و ما تحقق لهما من نجاحات سنة بعد أخرى، معربًا عن ثقة الجميع في أن يلامس المهرجان كل أرجاء الوطن وأن تكون جازان وجهة سياحية واقتصادية يقصدها الجميع من مختلف مناطق المملكة والخليج العربي.

وجدد سموه الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار بالمنطقة في مجال السياحة ومراكز الإيواء من فنادق وشقق مفروشة , مبيناً أن هناك العديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في هذا المجال بالمنطقة وأن هناك حاجة للمزيد من تلك المشروعات لضمان توفير الخدمات المناسبة للسائح والزائر.

وثمن سموه في ختام تصريحه جهود وعمل المستثمرين بالمنطقة من رجال الأعمال ومساهمتهم الفاعلة من خلال تضافر الجهود مع الجهات الحكومية والمواطنين في تنمية المنطقة وتطويرها, مؤكداً حرص إمارة المنطقة على تذليل العقبات والصعوبات التي قد تعترض المستثمرين وتنفيذ المشروعات التنموية.