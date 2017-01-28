جامعة جازان تشارك لجنة (تراحم) بأسبوع النزيل الخليجي 2017

شاركت مساء الخميس الموافق الخامس يوم الخميس الموافق: 28/ 4/ 1438هـ ، كل من: كلية طب الاسنان ممثلة أ. أريج باصهي ، وكلية المجتمع ممثلة في أ. فاطمة كبيسي ، وطالبات الكلية ،ومن اللجنة النسائية للعلاقات أ. منال خزاعي الحفل السنوي لأسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس لدول مجلس التعاون الخليجي ،التي اقامته اللجنة النسائية (تراحم ) لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة جازان ممثلة وتحت إشراف الدكتورة عائشة بنت شاكر الزكري رئيسة اللجنة الحفل السنوي بمركز التنمية الاجتماعية بجازان .

برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري للجنة تراحم .

كان على شرف سعادة عضوة مجلس الشورى الدكتورة أحلام بنت محمد حكمي، وسعادة مديرة الإشراف النسائي بالمديرية العامة للسجون الدكتورة نوف بنت محمد العتيبي، وسعادة رئيسات وعضوات لجان رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم بمناطق المملكة الرياض ومكة المكرمة وعسير ونجران ومحافظة الطائف ومساعدة وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتورة عائشة بنت حسن الزكري ، والقيادات التربوية بإدارتي التعليم بجازان وصبيا ونخبة من الشخصيات الإجتماعية والإعلامية ، وجمع من القيادات النسائية ممثلات الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجمعيات الخيرية أقامت لجنة تراحم جازان و المعرض المصاحب له بمناسبة أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس.

بُدئ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة سعادة رئيسة القسم النسائي لتراحم جازان أ. عائشة زكري، أعقبها كلمة لعضوة مجلس الشورى الدكتورة أحلام حكمي شكرت من خلالها القائمين والقائمات على عمل لجنة تراحم جازان وأثنت على ما تقدمه من جهود قيمة.

ثم تلى ذلك كلمة لرئيسة لجنة تراحم بالرياض صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت أحمد بن عبدالعزيز آل سعود ألقتها نيابة عنها الأستاذة مشاعل الدخيل.

وتوالت فقرات الحفل من استعراض لبرامج اللجنة بجازان، وأناشيد وقصائد شعرية، وفنون شعبية قام على المشاركة فيها أطفال دار الحنان للأيتام بجازان ولاقت إستحسان الحضور.

عقب ذلك وفي لفتة وفاء قامت زكري بإستحضار جهود الحاضرة الغائبة في أمسية تراحم رئيسة القسم النسائي للجنة تراحم بأبها الأستاذة منى بريك يرحمها الله والتي تركت بصمتها الأجمل في قلوب زميلاتها من خلال عملها المميز والصادق والمخلص.

وفي ختام الحفل قامت رئيسة لجنة تراحم بتكريم جميع الجهات المشاركة في تنظيم الحفل والمعرض المصاحب وجميع المساهمين في إنجاح أعمال اللجنة

بعده دعتهن بجولة في معرض تراحم الذي ضم مشاركات للجهات المتعاونة والداعمة للجنة واستمعن لشرح وافي عن جميع المبادرات المقدمة، كما ضم أعمال حرفية لأسر السجناء، وركن يمثل جامعة جازان ، حيث قدمت الكبيسي، وباصهي ،والخزاعي بالتعريف عن اتفاقية التعاون بين لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم “تراحم” .. والجامعة ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر اتفاقية تعاون لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والدورات للسجناء والسجينات والمفرج عنهم وأسرهم، وكذلك مبادرة كلية طب الاسنان بالخدمات العلاجية لهن ،وقد استطاعت الجامعة أن تخطو خطوات ملموسة في تقديم أفضل الخدمات لهذه الشريحة فهو واجب وطني .كذلك شاركت طالبات كلية المجتمع بلوحات فنية ممثلة في : الطالبة هاجر صيراني ، والطالبة نورة عمران تجسد معاناة السجناء وأسرهم والرسالة الموجهة للمجتمع حيث ابهرتا الحضور .

وقد أبدين الضيفات سعادتهن بما وجدنه من الدعم الكبير من كافة الجهات الحكومية لتوجهات ومبادرات اللجنة وتبنيها ودعمها.

واختتم الحفل بتقديم مأدبة عشاء للحضور . ⁠⁠⁠⁠