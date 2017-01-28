 اللواء الدويسي يطمئن على صحة الطلفلتين المعتدى عليهما من الخادمة اﻹفريقية | فيفاء أون لاين
السبت, 30 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 يناير 2017 ميلاديا

إنفاذ لتوجيهات أمير جازان

اللواء الدويسي يطمئن على صحة الطلفلتين المعتدى عليهما من الخادمة اﻹفريقية

اللواء الدويسي يطمئن على صحة الطلفلتين المعتدى عليهما من الخادمة اﻹفريقية
فيفاء أون لاين - عبدالرحمن الفيفي

إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان قام مدير شرطة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي بزيارة للطفلتين المصابتين جراء الاعتداء عليهما من قبل الخادمة اﻹفريقية بمستشفى الملك فهد بجازان حيث اطمئن على صحتهما.

لافتا أن الحادثة حضيت بمتابعة شخصية من قبل سمو أمير المنطقة ومعالي مدير اﻷمن العام

وفي ذات السياق أوضح الدويسي بأن الخادمة اﻹفريقية قد تم ضبطها وجرى إيقافها بسجن النساء بجازان ولازالت التحقيقات جارية معها لمعرفة الدوافع واﻷسباب.

 

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