إنفاذ لتوجيهات أمير جازان اللواء الدويسي يطمئن على صحة الطلفلتين المعتدى عليهما من الخادمة اﻹفريقية

إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان قام مدير شرطة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي بزيارة للطفلتين المصابتين جراء الاعتداء عليهما من قبل الخادمة اﻹفريقية بمستشفى الملك فهد بجازان حيث اطمئن على صحتهما.

لافتا أن الحادثة حضيت بمتابعة شخصية من قبل سمو أمير المنطقة ومعالي مدير اﻷمن العام

وفي ذات السياق أوضح الدويسي بأن الخادمة اﻹفريقية قد تم ضبطها وجرى إيقافها بسجن النساء بجازان ولازالت التحقيقات جارية معها لمعرفة الدوافع واﻷسباب.