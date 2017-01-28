بالصور…أكثر من 80 شابا يشاركون في تنظيف شواطئ الطرفة بقوز الجعافرة

في بادرة رائعة شارك فيها أكثر من 80 متطوعا من شباب ساحل الجعافرة صباح اليوم السبت في الحملة التطوعية التي أطلقها الأستاذ موسى حيدر النعمي ونسق لها مجلس شباب ساحل الجعافرة بالتعاون مع بلدية قوز الجعافرة لتنظيف شاطئ الطرفة .

حيث أنطلقت الحملة الميدانية لتنظيف شواطئ الطرفة بقوز الجعافرة بمشاركة أكثر من 80 شاب يتقدمهم شيخ الشباب الشيخ محمد علي سلطان ورئيس جمعية البر الخيرية الأستاذ يحي إدريس صديق والأستاذ محمد يحي موسى جعفري .

وبدات الحملة بسواعد الفرق التطوعية يتقدمهم فريق مبادرون من قرية العرضة وفريق سواعد الخير من العالية وطلاب مدرسة قوز الجعافرة المتوسطة بقيادة وكيل المدرسة الأستاذ إبراهيم عثاثي والمعلم يحي صديق وشارك عدد من الشباب من قرى أبو الطيور وعوانه والصنيف والحجرين كما شارك عدد من شباب مدينة صبيا وشاركت بلدية قوز الجعافرة بجميع فرق النظافة حيث تواجد مدير العلاقات العامة بالبلدية الاستاذ يحي معافا .

وعضو المجلس البلدي الأستاذ محمد ملهوي جعفري.

ومسؤول النظافة إبراهيم غصاب

ولقيت الحملة إعجاب عدد من زاور الشاطئ .

من جهة أخرى قدم رئيس مجلس شباب ساحل الجعافرة الأستاذ يحي محسن باشا جزيل الشكر والتقدير لرئيس مركز قوز الجعافرة الأستاذ نزار معدي التركي على دعمه ووقوفه مع الشباب في كل برامجهم ومن ضمنها الحملة التي نفذت صباح اليوم وكذلك الشكر لبلدية قوز الجعافرة ممثلة في رئيسها المهندس عبدالله أبو عقيل , و مدير العلاقات العامة في البلدية الأستاذ يحي معافا على تعاونهم مع البرنامج الذي أقامه المجلس, وشارك بها عدد من المتطوعين .