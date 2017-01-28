عقوبة تهريب القات .. غرامة 12 ريالاً للكيلو الواحد

أوضحت مصلحة الجمارك، أن الحد الأدنى لعقوبة تهريب القات المخدر هي الغرامة 12 ريالاً للكيلو الواحد، ويجوز للجنة الجمركية مضاعفتها إلى 3 أضعاف، أي لتصل إلى 36 ريالاً للكيلو الواحد.

وأكد المتحدث الرسمي للجمارك عيسى العيسى، وفقاً لـ”الوطن”، أن تهريب القات عادة يكون عبر الحدود الجنوبية، حيث يسهل ضبطه في حال تهريبه عبر المنافذ، مشيراً إلى أن عقوبة تهريب القات موحدة في دول الخليج وهي الغرامة 12 ريالاً للكيلو، ويجوز للجنة الجمركية تشديد العقوبة برفعها لـ3 أضعاف.

وأضاف العيسى أن حالات تهريب القات المضبوطة خلال عام 2015م بلغت 20 حالة، تراجعت إلى 11 حالة خلال عام 2016م، لافتاً إلى أن شحنات القات المضبوطة تعتبر صغيرة الحجم مقارنة بما كان يضبط في السنوات الماضية.