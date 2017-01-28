تراجع متوقع لأسعار العقارات بنسبة 50%

توقع رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة جدة، عبدالله الأحمري تراجع الأسعار بسوق العقار في العامين المقبلين بنسبة 50%.

وبين الأحمري أن التوسع في مشروعات وزارة الإسكان، إضافة إلى توفير المعروض لتملك المساكن سيسهم في تخفيض قيمة إيجارات الشقق السكنية.

وأشار بحسب “المدينة” إلى انخفاض إيجارات الشقق السكنية حالياً بنسبة تتراوح بين 15-25%، مبينا أن أسعار الشقق السكنية سجلت تراجعاً مستمراً، خاصة في ظل انخفاض دخل المواطنين.

ودعا الأحمري ملاك الشقق السكنية التي تقع بالأحياء ذات الخدمات المتكاملة، لتخفيض أسعار الإيجارات لتتناسب مع دخل المستأجرين، وتحصيلها شهرياً أو كل 3 أشهر.