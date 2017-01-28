لأول مرة .. السماح للنساء بحضور مهرجان مزاين الإبل !!

أتاحت إدارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل للنساء حضور فعاليات الدورة الجديدة للمهرجان، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق المهرجان عام 1422هـ.

أكد ذلك المتحدث الرسمي لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل الدكتور طارق الطريفي، الذي قال وفقاً لـ”الوطن” إن نسخة المهرجان للعام الحالي ستكون أكثر تنوعاً وستتواءم مع كافة شرائح المجتمع، بما فيها العائلة السعودية التي ستكون الحاضر الأكبر للفعاليات.

وأضاف الدكتور الطريفي أنه سيتم تخصيص مكتب لتنظيم التخييم بالقرب من المهرجان.

وأشار إلى أن موقع المهرجان والقرية التراثية التي ستقام عليها الفعاليات، سيكون لهما دور كبير في تسهيل حضور العائلات، وسيتم الاهتمام بأدق التفاصيل والخدمات التي سترضي العائلة، كما سيجد الطفل حظاً وافراً من الفعاليات التي سيُعلن عنها قريباً.