أمير جازان : نشر الوعي الصحي في المجتمع مطلب أساسي لتعزيز السلوكيات الصحية

علّق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان على النشاط التوعوي الذي تنفذه صحة جازان ضمن فعاليات المهرجان الشتوي بأنه عمل متكامل ونتمنى أن يحقق الهدف برفع مستوى الوعي الصحي واتخاذ السلوكيات والعادات الصحية السليمة.

جاء ذلك خلال تدشين سموه لفعالية صحة جازان #شتاء_جازان_صحة والتي تضمنت تدشين المرحلة الثانية من القافلة التوعوية المتنقلة للتوعية بالأمراض التي ينقلها البعوض والتي تستهدف جميع محافظات المنطقة ، واطلع سموه على تجهيزات باص ( الفحص الطوعي ) لمرض الإيدز .

بعد ذلك دشن سموه الخيمة التوعوية التي تحوي ١٤ ركن توعوي وعدد ٦ عيادات ، وأشاد سموّه بالخدمات والتجهيزات التي احتواها المعرض والتقى بالفريق الطبي المتواجد داخل المعرض واطلع على الخدمات الطبية المقدمة.

كما اطلع سموه على السيارة المتنقلة للتبرع بالدم وأشاد بخدماتها ودورها في المساهمة في توفير حاجة مستشفيات المنطقة من الدم ، واطلع أخيراً على خدمات وتجهيزات الطوارئ والأزمات.

يذكر أن صحة جازان لأول مره تشارك بعيادات استشارية تضم عيادة طب الاسنان، الأمراض المزمنة، الكشف المبكر عن سرطان الثدي، الأمراض النفسية، البصريات، وعيادة التدخين.

كما تشارك صحة جازان بمجموعة من الأركان التوعوية متمثلة بركن التعريف بخدمات الطب المنزلي ، حقوق المرضى ، الموارد الذاتية ، التعريف بخدمة ٩٣٧ ، الاسعافات الأولية، السكري، النشاط البدني ، السمنة، التوعية بالأمراض المنقولة من البعوض ، الكوليرا، الانفلونزا الموسمية ، والتوعية بمرض كورونا.

ويهدف المعرض إلى رفع مستوى الوعي الصحى لدى مجتمع المنطقة واتخاذ القرية التراثية مركزاً لتقديم خدمات طبية نوعية في مقر القرية التراثية بالمهرجان الشتوي.