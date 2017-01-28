أمير جازان يزور جناح الهيئة خلال افتتاحه الخيمة الدعوية بالقرية التراثية ويشيد بدورها في تحصين المجتمع

شهد جناح فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان زيارة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبد العزيز امير منطقة جازان خلال افتتاحه الخيمة الدعوية المصاحبة لمهرجان جازان الشتوي ( جاران الفل مشتى الكل ) واطلع على ما يحتويه الجناح من برامج توعوية في “الامن الفكري “وبرنامج “شموخ” لتوعية المجتمع من خطر الابتزاز وخطر استخدام وسائل التقنية الحديثة ، وبرنامج “ثبات” للمرابطين بالحد الجنوبي ، وغيرها من البرامج التي تسعى الهيئة لمعالجتها .

وقال سموه دور الهيئة مرادف مع الأجهزة الحكومية ، وجهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له دوره المهم في مشاركة وتوعية وتحصين المجتمع وكذلك مشاركة رجال الأمن على الحدود .

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان أحمد بن علي العبدلي بأن مشاركة فرع الرئاسة العامة بجازان خلال المهرجان الشتوي ( جاران الفل مشتى الكل ) شملت العديد من المواقع وخاصة الخيمة الدعوية التي تظم جناح للهيئة الذي يحوي عدداً من المطبوعات والهدايا توزع على زوار المعرض خلال فترة المهرجان .

من جهته أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان الشيخ عبد الله بن محمد الشراحيلي ، بزيارة سمو أمير المنطقة لجناح الهيئة خلال أفتتاحه الخيمة الدعوية المصاحبة للمهرجان واطلاعه على البرامج التي يقدمها الفرع لزوار المهرجان .

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