أمير جازان يفاجئ زوار المهرجان الشتوي بزيارة تفقدية

بعيداً عن جحافل الرسميات حضور يخطف الأضواء لسمو أمير منطقة جازان اﻷمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بالكورنيش الشمالي موقع المهرجان الشتوي التاسع “جازان الفل مشتى الكل”

حيث فاجأ سموه زوار ومرتادي الشاطئ بتواجده مترجلا بينهم ليعيش فرحتهم وانسجامهم ويشاركهم اجواءهم ولحظاتهم الممتعة.

وذلك حرصا من سموه الكريم على الوقوف ميدانيا واﻹطلاع على مايقدم من خدمات لزوار المهرجان الشتوي من كافة الجهات.

حيث أثنى سموه خلال الجولة المفاجئة التي قام بها قبل قليل على ماشاهده من جهود مطالبا ببذل المزيد ﻷمن وراحة المتسوقين والزوار.

وقد رافقه بالجولة مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي وأمين منطقة جازان اﻷستاذ محمد الشايع ومدير هيئة السياحة والآثار رستم الكبيسي.