بالفيديو .. طيران التحالف يدمر طائرة إيرانية دون طيار في اليمن

أعلن اللواء ركن أحمد سيف اليافعي نائب رئيس أركان الجيش اليمني عن رصد قوات الجيش اليمني خلال عملية استطلاعية في منطقة تقع شمال مدينة المخا المحررة لطائرة دون طيار كانت الميليشيات الانقلابية تستعد لإطلاقها لاستهداف قوات الجيش والمقاومة.

وأوضح أن الطائرة كانت مثبتة على منصة متنقلة على آلية نقل خفيفة، مشيراً إلى أن الطائرة إيرانية الصنع وهي أحد الأسلحة التي هربتها إيران إلى اليمن لدعم الانقلابيين.

وأفاد اللواء اليافعي أن قوات الجيش اليمني نسقت مع طيران التحالف العربي، تعاملت القوات الجوية الإماراتية مع الموقف، ودمرت الطائرة بصاروخ جو – أرض.