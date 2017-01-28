واتس آب .. ميزة جديدة لمعرفة أماكن الأصدقاء!

كشفت تسريبات جديدة أن خدمة التراسل الفوري “واتس آب” تعمل على طرح ميزة جديدة للمستخدمين في المحادثات الجماعية، حيث تتيح لهم مشاركة موقعهم الجغرافي في الوقت الفعلي، بحيث يمكن لأصدقائهم تتبّع أماكنهم ومعرفتها من خلال المحادثة بكل سهولة.

وتتوافر هذه الميزة الجديدة بنسخة التطبيق رقم 2.17.3.28 للآيفون، و2.16.399 للأندرويد اللتين ما تزالان في المرحلة التجريبية، فيما تأتي هذه الميزة غير مفعّلة بشكلٍ افتراضي، وسيحتاج المستخدم لتفعيلها بشكلٍ يدوي.

ويمكن للمستخدم تفعيل هذه الميزة لفترةٍ زمنية محددة مثل 1، أو 2، أو 5 دقائق، أو حتى إشعار آخر، بحيث يمكن له إيقافها بشكلٍ يدوي، وهي ميزة مفيدة للبعض، حيث تسهّل على الكثيرين الوصول إلى أماكن أصدقائهم بكل سهولة، كما يمكن تنسيق لقاء مع الأصدقاء، وتتبّع حركتهم، ومعرفة أين وصلوا في أي لحظة.