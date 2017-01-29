أمير جازان يثني على الجناح الخاص بالشرطة وأفرع اﻷمن العام وجهودهم التوعوية

حضي الجناح الخاص بشرطة المنطقة وأفرع اﻷمن العام بالمهرجان الشتوي التاسع “جازان الفل مشتى الكل” على ثناء وتقدير صاحب السمو الملكي الأميرمحمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لما يحتويه جناح المعرض الأمني من تجهيزات متطورة ووسائل توعوية حديثة تحكي تقنيات وارتقاء الأمن بالمنطقة والجهود المبذولة في حفظ اﻷمن ورسم البسمة على شفاه اﻷطفال والزائرين للمهرجان عبر مايقدم لهم من الورود والهدايا.

جاء ذلك خلال زيارة سموه وافتتاحه لمهرجان جازان الشتوي “جازان الفل مشتى الكل” بالقرية التراثية بالكورنيش الجنوبي أطلع فيها على كافة الفعاليات والجهود المبذولة بالمهرجان مشيدا بالتنظيم اﻷمني المواكب للفعاليات وإسهامه في قضاء الزائرين ﻷمتع اﻷوقات داخل المهرجان في جو يسوده الطمانينة واﻷمن.

مقدما شكره لتلك الجهود التي تعنى بأمن وسلامة زوار المهرجان ومايقدم لهم من برامج متنوعة ومسابقات وفعاليات دعوية مصاحبة تستهدف فئات المجتمع رجالا ونساء واطفال مبديا سعادته لما شاهده من تظافر للجهود بين كافة القطاعات مايسهم في نجاح هذه الفعاليات.

من جانبه أكد مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية أن إشادة وتقدير صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان للأجهزة الأمنية وسام على صدور الجميع .

مشيرا إلى أن جازان تنعم بالأمن والأمان كسائر شقيقاتها في الوطن الغالي.

مضيفا يدرك الجميع بأن طبيعة المنطقة الخلابة وأهلها الكرام ومجتمعها المضياف

جعلها تعج بحركة السواح والزائرين وبالتالي نعمل جميعا على راحتهم بانسجام وتعاون مع كافة الادارات الخدمية وفق توجيهات من عراب الوفاء و التنمية والعطاء بالمنطقة قولا وعملا

سمو سيدي أمير المنطقة -حفظه الله- وبمتابعة من معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج حيث سخرت كل الإمكانات لحفظ النظام وفي ذات الوقت وبكل فخر نشيد برجال بواسل تسهر على الحدود تصول وتذود مبتغاهم النصر أو الشهادة دون الدين والمليك والوطن.