“الريثي” يباشر مهام عمله محافظاً للمسارحة

باشر سعادة محافظ المسارحة الأستاذ عبدالله محمد الريثي مهام عمله بالمحافظة اليوم الأحد بعد صدور قرار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بتعيينه محافظاً للمسارحة بالمرتبة الثالثة عشر.

وأعرب الريثي عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة وسعادته بهذه الثقة الكريمة التي أوليت له وأن يكون عند حسن ظن الجميع به.

الجدير بالذكر أن المحافظ الريثي يتمتع بخبرة واسعة في كثير من الميادين العسكرية والمدنية ولديه سجل حافل من الإنجازات وتولي المهام في العديد من الجهات الرسمية