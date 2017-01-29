هنا .. آلية تخصيص الوحدات السكنية ومعلومات عن أسعارها

كشفت وزارة الإسكان عن آلية التخصيص لـ120 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري، لافتة إلى أن التسليم سيكون خلال 3 سنوات من تاريخ التخصيص.

وقال المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، الأمير سعود بن طلال آل سعود وفقا لصحيفة “المدينة”، إن آلية التخصيص ستكون عادلة ومنظمة، حيث سيتم تخصيص المنتج السكني بدعم من الدولة، بما يتلاءم مع قدرات المواطن المادية، بمتوسط سعر أقل من السوق.

وأشار إلى أن موعد تسليمها سيستغرق مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ التخصيص، وسيتم إعلان المستفيدين شهرياً عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني”.

وأوضح أن آلية التخصيص حددت نصيب كل منطقة من 120 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري، وفق التوزيع التالي: مكة المكرمة (33505)، الرياض (9647)، المدينة المنورة (9280)، القصيم (2906)، الشرقية (31891)، عسير (9418)، تبوك (8703)، حائل (3520)، الحدود الشمالية (2333)، جازان (3467)، نجران (3579)، الباحة (217)، والجوف (1534).