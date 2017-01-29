أندية جامعة جازان الطلابية تشارك في فعاليات المهرجان الشتوي

تشارك أندية جامعة جازان الطلابية بتقديم حزمة من البرامج المتنوعة في المهرجان الشتوي الذي تشهده المنطقة للعام التاسع، وذلك بمقر القرية التراثية بجازان.

وأوضح عميد شؤون الطلاب والمشرف العام على الأندية الطلابية الدكتور محمد بن حمود حبيبي، أن مشاركة الأندية الطلابية متعددة في مختلف المجالات، حيث يقدم نادي الفنون الصوتية وصلات إنشادية ومنوعات عن تراث المنطقة بالمشاركة مع نادي الفلكلور والتراث الشعبي ممزوجة بأهازيج ومقطوعات شعبية نالت إعجاب زوار القرية التراثية، ويشارك نادي القراءة بركن خاص بعدد من الفقرات الخاصة بتنمية مهارات الطفل في القراءة والكتابة والخط وتحفيزهم تجاه تكثيف القراءة من خلال توزيع القصص المحفزة والتعليمية في مختلف المجالات التي تهم الطفل.

يذكر أن الفعاليات المصاحبة للمهرجان شملت إبداعات المصورين من داخل المنطقة لكل ما يخص الطبيعة والإنسان والعادات والتقاليد ، إلى جانب التراث الشعبي ، فضلاً عن الاستديو المصاحب الذي يجاور المعرض لتصوير وطباعة صور الزائرين وقدم نادي الفنون التشكيلية لوحات رسم في ركن خاص به من أعمال أعضاء النادي، إضافة إلى لوحات خاصة للزوار، يقومون بالرسم عليها بمساعدة أعضاء النادي، حيث جذب العديد من الزوار وخصوصاً الأطفال لشغفهم بفن الرسم والفن التشكيلي ، ويقوم نادي المسرح بتنفيذ عدد من المسرحيات في ساحة القرية التراثية، مستهدفاً جميع شرائح الزوار ، عبر عروضاً مسرحية تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني، والتراث الجازاني الأصيل.

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