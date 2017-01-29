جوازات منطقة جازان تشارك بمهرجان جازان الشتوي التاسع

تشارك إدارة جوازات منطقة جازان, في مهرجان جازان الشتوي التاسع ” جازان الفل .. مشتى الكل ” وذلك بمقر القرية التراثية بمدينة جيزان .

وأوضح مدير جوازات منطقة جازان المكلف العميد محمد بن عبدالله البطاح, أن مشاركة جوازات المنطقة في المهرجان تتمثل في جناح خاص يسهم في إبراز خدمات الجوازات الإلكترونية بهدف تعريف الجمهور بما توفره من خدمات الكترونية آمنة ومتميزة تتسم بالسرعة والدقة والارتقاء بجودة الأداء والرقي بمستوى العمل وتسهيل الإجراءات وتسخير الإمكانيات التقنية بما يضمن خدمة المواطنين والمقيمين والمؤسسات الحكومية والأعمال على مدار الساعة دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات , كما تهدف من خلال منظومة خدماتها الإلكترونية للعمل على تخفيض عدد مراجعي الجوازات وتوفير الخدمة لهم عبر شبكة الانترنت وعلى الربط مع جميع القطاعات الحكومية إلكترونياً والتقليل من حالات التزييف والتزوير وتوفير بيئة عمل آمنة لمنسوبي القطاع والعمل على تبسيط إجراءات التعامل مع القطاع وإنهاء الإجراءات بكل سهولة في أي وقت ومن أي مكان لتحقيق جملة من المزايا كالحصول على الخدمة على مدار الساعة وفي أي وقت ومن أي مكان وتفادي الانتظار والازدحام مع سرعة أداء الخدمة والحصول على نتائجها, إلى جانب توعيته زوار المهرجان بضرورة المحافظة على الوثائق من الضياع والتلف, وتوعيهم بخطورة تشغيل وإيواء المخالفين من العمالة أو المتسللين .

ولافت العميد البطاح إلى أن الجناح يقدم لزوار مهرجان جازان الشتوي عددا من المطبوعات التعريفية و التثقيفية التي تخص خدمة ” أبشر” وخدمة ” مقيم ” , بالإضافة إلى تفعيل خدمة ابشر للزوار من الجنسين من مواطنين ومقيمين من خلال جهاز التفعيل الذاتي وجهاز الأيباد ” البصمة ” , كما يوجد بالجناح “الحقيبة المتنقلة” التي تنفذ خدمات الجوازات المختلفة وتسجيل البصمات والتحقق منها التي أسهمت في تقديم خدمات الجوازات لجنودنا المرابطين بالحد الجنوبي ,بالإضافة إلى عدد من أجهزة كشف التزوير الحديثة والمتطورة جداً .

وبين أنه خصص فريق نسائي خلال الأيام المخصصة للنساء بالمهرجان ليقدمن الخدمات للزائرات ،فضلاً عن إبراز خدمات الجوازات الإلكترونية .

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