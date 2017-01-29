“الهلال الأحمر” .. يشارك في مهرجان ربيع جدة للتسوق

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة , أمس الأول , في مهرجان ربيع جدة للتسوق الذي يستمر عشرة أيام ، وذلك في مجمع فلامنجو التجاري .

وتمثلت مشاركة الهيئة بركن توعوي عن الخدمات الإنسانية التي تقدمها لإنقاذ الأرواح المعرضة للمخاطر أثناء الإصابة وكيفية التعامل مع الحالات ، وكذلك تعريف الزوار ببرنامج “كيف تكن مُلماً في الإسعافات الأولية لتكن قدوة”، الذي يأتي تحت مظلة إمارة منطقة مكة المكرمة لهذا العام “كيف نكون قدوة” لبناء الإنسان وتنمية المكان ، وتحقيقاً لأحد أهداف رؤية المملكة 2030 ، المتطلعة برقي وتطوير الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة.

وبين مشرف التوعية بهيئة الهلال الأحمر السعودي في محافظة جدة عبد الله أبو زيد , أن مشاركة الهيئة تهدف للتعريف بالدورات التدريبية التي تقدمها في جميع مناطق المملكة عن برنامج الأمير نايف للإسعافات الاولية ، وكذلك التوعية بسلبية الجمهرة في الحوادث المرورية وغيرها إلى جانب رفع مستوى الثقافة الصحية لدى الزوار .

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