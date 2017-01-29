“مثبت السرعة” يقلل من استهلاك الوقود

أوصى مختصو المركز السعودي لكفاءة الطاقة باستخدام “مثبت السرعة” عند القيادة على الطرق السريعة؛ لأنه يقلل من استهلاك الوقود.

وقالوا: إن الفائدة من استخدام مثبت السرعة تكمن في تجنب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر، والتسارع والتباطؤ؛ مما يزيد من استهلاك الوقود.

وأوضحوا أن استخدام ” مثبت السرعة ” يساعد أيضاَ على القيادة بشكل متزن، ويجنب قائد المركبة تجاوز السرعة القانونية لا شعوريا، كما أنه يزيد من إحساس السائق بالراحة في الرحلات الطويلة.

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