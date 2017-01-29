أوصى مختصو المركز السعودي لكفاءة الطاقة باستخدام “مثبت السرعة” عند القيادة على الطرق السريعة؛ لأنه يقلل من استهلاك الوقود.
وقالوا: إن الفائدة من استخدام مثبت السرعة تكمن في تجنب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر، والتسارع والتباطؤ؛ مما يزيد من استهلاك الوقود.
وأوضحوا أن استخدام ” مثبت السرعة ” يساعد أيضاَ على القيادة بشكل متزن، ويجنب قائد المركبة تجاوز السرعة القانونية لا شعوريا، كما أنه يزيد من إحساس السائق بالراحة في الرحلات الطويلة.
“مثبت السرعة” يقلل من استهلاك الوقود
أوصى مختصو المركز السعودي لكفاءة الطاقة باستخدام “مثبت السرعة” عند القيادة على الطرق السريعة؛ لأنه يقلل من استهلاك الوقود.
التعليقات (٠) اضف تعليق