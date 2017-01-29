أمير جازان يُعطي شارة البدء لرحلات الباص السياحي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة, أهمية تقديم جميع الخدمات لزوار منطقة جازان .

جاء ذلك خلال إعطاء سموه مساء أمس , شارة البدء لانطلاق أولى رحلات الباص السياحي ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع “جازان الفل مشتى الكل” الذي سينطلق من الكورنيش الشمالي، وانتهاءً بالقرية التراثية، مروراً بمعالم مدينة جازان السياحية والحضارية .

وأشار إلى ما تشهده منطقة جازان من تطور ونمو في مختلف المجالات، وما تجده من دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – في مختلف المجالات.

وقال سموه :أن الفكرة رائدة ومميزة كونها التجربة الأولى على المستوى المحلي “، متمنياً للجميع مزيداً من التوفيق والسداد .

من جهته أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجازات المهندس رستم بن مقبول كبيسي، أن الفعالية تقام للمرة الأولي ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع ” جازان الفل .. مشتى الكل ” ، مبيناً أن الباص السياحي يتكون من طابقين الأول مغلق ومكيف، والثاني مكشوف لإتاحة الفرصة للسياح للاستمتاع بالأجواء الطبيعية للمنطقة، كما يتيح لهم الفرصة للتعرف على المسار السياحي لمدينة جازان بمرافقة مرشدين متخصصين ، وتقديم شرح عن تراث جازان ومعلومات تاريخية عن المنطقة ، لافتاً إلى أن الباص السياحي يتم مراقبته على الطرق إلكترونياً لضبط المواعيد ومتابعة حركة المرور ، مع وجود شاشات إلكترونية خارجية لبيان المحطات على كل مسار .

وأفاد المهندس الكبيسي، أن الباص السياحي يباشره مضيف لاستقبال الركاب وبيع التذاكر والإجابة على جميع الاستفسارات، ومزود بكاميرا مراقبة للسائق وبرقم على الزجاج الأمامي ليوضح خطوط السير وجدول المواعيد ومنشور خاص بالمسارات السياحية بهدف التسويق والتعريف بأهم مواقع الجذب السياحي بمدينة جيزان للمواطنين والمقيمين والزوار التي ستنطلق من الكورنيش الشمالي لمدينة جازان مروراً بالمواقع السياحية ومواقع الفعاليات وينتهي بالقرية التراثية

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