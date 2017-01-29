اطلاق برنامج” تصميم وتدريس المقررات الإلكترونية ” بجامعة الأميرة نورة

أطلقت وكالة التطوير والجودة بجامعة الأمير نورة برنامج” تصميم وتدريس المقررات الإلكترونية “، الهادف إلى دعم وتعزيز العملية التعليمية من خلال التوظيف الصحيح للتقنية وتمكين أعضاء الهيئة التعليمية من القيام بالدور المتوقع منهم بطريقة حديثة وأكثر تفاعلية، كما سيعتمد البرنامج على المستوى الأساسي من تطوير وتدريس المقررات الإلكترونية.

ويسهم البرنامج الذي تشرفه عليه عمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن،في تحسين العملية التعليمية ومخرجاتها وذلك بتوظيف التقنية بالطريقة الصحيحة. وتفعيل المستوى الأساسي للتعلم الإلكتروني في الجامعة ويحقق رؤية الجامعة التي تحث على الالتزام بمنهجية معيارية متوائمه مع اللوائح الوطنية والممارسات والمعايير العالمية في تطوير وتدريس المقررات الإلكترونية مما يؤدي إلى تمكن أعضاء الهيئة التعليمية من معارف ومهارات تصميم وتدريس المقررات الإلكترونية وتعزز التفاعل لدى المتعلمين وتمكنهم من مهارات القرن الـ 21 .

ويمر البرنامج بأربعة مراحل أساسية هي: مرحلة الترشيح حيث يتيح لك الانضمام إلى برنامج تصميم وتدريس المقررات الإلكترونية من خلال الترشيح الذاتي وفق نموذج الترشيح تمتد إلى أسبوعين من تاريخ انطلاق البرنامج ،مرحلة التهيئة ميثاق العمل تحديد

المقرر الجاهزية الفنية، مرحلة التطوير خبير المادة تصميم وبناء المقرر على نظام إدارةالتعلم ويشمل بناء المحتويات والأنشطة والتقييمات وكافة المعلومات الإرشادية للطالبة حضور الجلسات المخصصة المجدولة حضور اللقاءات الدورية ، مرحلة تدريس المقرر: التدريس الإلكتروني ويشمل متابعة أعمال الطالبات وتقييمها وتقديم التغذية الراجعة عليها. متابعة المقرر الإلكتروني والتأكد من فاعليته ، وفي نهاية البرنامج تأتي مرحلة تقييم المقرر من خلال المشاركة في الاستبيانات والمقابلات .

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