مركز نشاط الزربة ينفذ باكورة برامجة بدورة في “فن الكتابة الصحفية”

نفذ مركز النشاط الاجتماعي بالزربة التابع للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بقوز الجعافرة باكورة برامجة الهادفة في خدمة المجتمع وذلك بتنفيذ دورة في فن كتابة اﻷخبار الصحفية بطرق إبداعية صحيحة تحت مسمى (الطرق اﻹبداعية في كتابة اﻷخبار الصحفية) قدمها المدرب اﻹعلامي اﻷستاذ/حسن بن عبدالله الجعفري واستمرت لمدة أسبوع.

حيث استفاد منها أكثر من 30 إعلامي وإعلامية بمنطقة جازان مبدين إعجابهم بما قدمة لهم المدرب من محاور إبداعية لكتابة اﻷخبار الصحفية بطرق سليمة ومبسطة مؤكدين استفادتهم من البرنامج الهادف الذي أسهم في تنمية قدراتهم ومساعدتهم على أداء رسالتهم اﻹعلامية بطرق سليمة بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وبالاخص ختامها بالتطبيق العملي المميز وبيان محظورات النشر.

من جهته قال الأستاذ اﻹعلامي مثنى النعمي أن الدورة خدمتهم في إتقان العديد من المهارات وأكسبتهم مزيدا من اﻹبداع في مجال اﻹعلام.

كما أعربت اﻹستاذة اﻹعلامية أمل حمدي عن سعادتها بما قدمته الدورة لهم من محاور تنمي قدراتهم المهنية في المجال اﻹعلامي.

مقدمين شكرهم الجزيل لمركز النشاط الاجتماعي بالزربة على هذا البرامج الهادف واﻹسهام في خدمة المجتمع.