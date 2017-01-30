أفراح التليدي والفيفي

في ليلة من ليالي الفرح والسرور شهدت قاعة المملكة بمحافظة العيدابي بمنطقة جازان، حفل زواج الشاب/ حسن فرحان آل مقبول التليدي، على كريمة الشيخ / سلمان فرح الحكمي الفيفي .

هذا وقد حضر الحفل عدد من ممثلي القبائل التالية .

1- آل مقبول من بني تليد.

2- اخوال العريس من قبيلة آل غراب من قحطان.

3- سعادة الشيخ : محمد بن محسن العطاس، من اعيان منطقة جازان .

4- قبائل بني مالك الطايف .

5ـ زملاء العمل من مختلف ادارات وكليات وعمادات جامعة جازان .

٦- قبايل عسير.

7ـ قبيله يام..

حيث حضر ممثلي القبائل اعلاه مهنئين ومباركين كما كانوا محملين بالهدايا للعريس ..

بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.