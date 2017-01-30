 أفراح التليدي والفيفي | فيفاء أون لاين
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

أفراح التليدي والفيفي

أفراح التليدي والفيفي
أحمد العبدلي ،يحيى الحكمي
في ليلة من ليالي الفرح والسرور شهدت قاعة المملكة بمحافظة العيدابي بمنطقة جازان، حفل زواج الشاب/ حسن فرحان آل مقبول التليدي، على كريمة الشيخ / سلمان فرح الحكمي الفيفي .
هذا وقد حضر الحفل عدد من ممثلي القبائل التالية .
1- آل مقبول من بني تليد.
2- اخوال العريس من قبيلة آل غراب من قحطان.
3- سعادة الشيخ : محمد بن محسن العطاس، من اعيان منطقة جازان .
4-  قبائل بني مالك الطايف .
5ـ زملاء العمل من مختلف ادارات وكليات وعمادات جامعة جازان .
٦- قبايل عسير.
7ـ قبيله يام..
حيث حضر ممثلي القبائل اعلاه مهنئين ومباركين كما كانوا محملين بالهدايا للعريس ..
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.

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