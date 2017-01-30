أفراح التليدي والفيفي

في ليلة من ليالي الفرح والسرور شهدت قاعة المملكة بمحافظة العيدابي بمنطقة جازان، حفل زواج الشاب/ حسن فرحان آل مقبول التليدي، على كريمة الشيخ / سلمان فرح الحكمي الفيفي .
هذا وقد حضر الحفل عدد من ممثلي القبائل التالية .
1- آل مقبول من بني تليد.
2- اخوال العريس من قبيلة آل غراب من قحطان.
3- سعادة الشيخ : محمد بن محسن العطاس، من اعيان منطقة جازان .
4- قبائل بني مالك الطايف .
5ـ زملاء العمل من مختلف ادارات وكليات وعمادات جامعة جازان .
٦- قبايل عسير.
7ـ قبيله يام..
حيث حضر ممثلي القبائل اعلاه مهنئين ومباركين كما كانوا محملين بالهدايا للعريس ..
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.
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