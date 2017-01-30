 أفراح الثويعي والعبدلي  | فيفاء أون لاين
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

أفراح الثويعي والعبدلي 

أفراح الثويعي والعبدلي 
عبد الرحمن الثويعي ـ تبوك
في ليلة من ليالي البهجة والسرور أحتفل الشاب خالد عبدالله سليمان العبدلي بزواجة من كريمة المغفور لهُ بأذن الله زاهر مسعود الثويعي في حفل بهيج أقيم ليلة الاثنين الموافق 1438/5/1هـ في قصر الوفاء بتبوك حضره عدد من الأهل والأصدقاء مهنئين ومباركين للعريس…. فيما رحب الداعيان الشيخ عبدالله سليمان والشيخ يحيى زاهر بالوفود شاكرين لهم تلبية الدعوه ومشاركتهم افراح..
 بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير….
فيفاء أون لاين تبارك للعريسين وتتمنا لهما حياة كلها سعادة بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.

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