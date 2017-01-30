“الأمن والسلامة” تأمين عدد 100 ألف طفاية آلية للمدارس

أكد المشرف العام على الأمن والسلامة بوزارة التعليم الدكتور ماجد الحربي لـ”الوطن” أن هناك انخفاضا كبيرا في عدد الحوادث التي تقع بالمدارس بنسبة 75% ولا سيما في حوادث الحرائق، مرجعا ذلك لارتفاع مستوى الوعي لدى منسوبي المدارس حول مفهوم السلامة المدرسية، وكذلك المتابعة الميدانية من خلال الزيارات الميدانية والتعليمات التوجيهات والتحذيرات الصادرة للميدان التعليمي بتجنب استخدام المواد سريعة الاشتعال والتي تشكل خطورة على منسوبي المدارس.

تجهيزات المدارس :

أضاف الحربي أن نسبة كبيرة من المدارس مكتملة بها قواعد السلامة وأدواتها، من حيث طفايات حريق أو أجهزة إنذار أو مخارج طوارئ أو تدريب للعاملين بقطاع الأمن والسلامة المدرسية للتعامل مع الحوادث أثناء وقوعها، لافتا إلى أنه تم مؤخرا طرح مناقصتين لتأمين 100 ألف طفاية حريق آلية و10 آلاف جهاز إنذار آلي وستكون الأولوية في التوزيع للمدارس التي يصعب الوصول إليها لصعوبة التضاريس أو ضيق الطرق.

حوافز منسوبي الأمن :

أوضح الدكتور ماجد أنه بتوجيه من وزير التعليم تم دعم إدارة السلامة بمنسقين ومنسقات في المدارس وتم منحهم حوافز مع نهاية العام الدراسي، وأضاف “سنعمل على استمرارها مع منحهم فرصا تدريبية ومشاركة في اللقاءات والبرامج التي تخدم مصلحة العمل ونحن الآن نعمل على الاستفادة من دبلوم الأمن والسلامة الذي اعتمد مؤخرا في جامعة الأمير سطام بالخرج في تأهيل أكبر عدد من موظفي الأمن والسلامة المدرسية”.

دورات تأهيلية :

أشار الحربي إلى أنه من خلال مبادرات التحول الوطني ستكون هناك مبادرة تدريب وتأهيل منسوبي الأمن والسلامة المدرسية وستعقد نحو 200 دورة تدريبية تستهدف جميع ما يخص الأمن والسلامة المدرسية، وأن هناك برامج تدريبية وورش عمل وندوات ومحاضرات ودورات تعقد من جهاز الوزارة لعموم قطاعات إدارات التعليم وقطاعات داخل جهاز الوزارة وقال “بدورها تقوم إدارات التعليم بنقل هذه الحزمة إلى الميدان عن طريق أدلة وبروشورات ومحاضرات لكي يستوعب منسق السلامة المدرسية تلك الإجراءات، ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع من خلال ما يوجد بين يديه من خلال تعليمات وفرضيات، كما أنه يتم عمل خطط إخلاء للمدرسة بواقع خطة فرضية تكون بمعدل مرة إلى مرتين خلال الفصل الدراسي، وبهذا تكون العملية هرمية من الطالب أو الطالبة حتى رأس الهرم وهو المشرف العام للأمن والسلامة المدرسية”.

استقبال البلاغات :

بين الحربي أن أي شخص سواء كان ولي أمر أو طالبا أو معلما أو قائد مدرسة يمكنه أن يقوم بالإبلاغ ويتم استقبال البلاغات عبر برنامج إلكتروني في موقع الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية ويصل البلاغ بعد إدخاله في النظام إلى إيميل الإدارة العامة ونسخة للبريد الإلكتروني لإدارة التعليم التابعة للشخص المبلغ، ويتم متابعة المعالجة للبلاغ ويبقى البلاغ معلق في النظام حتى تتم المعالجة ومن ثم بعد ذلك يتم إغلاقه.