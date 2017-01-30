في المملكة .. تراجع تحويلات الوافدين عام 2016 بنسبة 3%

توقفت أرقام تحويلات الوافدين عن اتجاه الصعود، بعد أن ظلت تتخذه مسارا لها على مدى 11 عامًا، حيث تراجعت بنسبة 3% خلال عام 2016 عن العام السابق عليه.

وبلغت تحويلات الوافدين عام 2016، 151.9 مليار ريال، مقارنة بـ 156.9 مليار خلال العام السابق 2015، مسجلة تراجعا بمقدار 5 مليارات ريال، كما تراجعت أيضًا تحويلات المواطنين بنسبة 33%، خلال نفس العام، وبلغت 59.6 مليار ريال، مقارنة بـ 89.2 مليار ريال عام 2015.

وبمتابعة قيمة تحويلات الوافدين السنوات الماضية، وفقًا لصحيفة “الاقتصادية”، يتضح أن هذا الانخفاض هو الأول منذ 11 عامًا، بعد أن ظل مسار أرقام التحويلات في تصاعد مستمر منذ 2005 حتى نهاية العام 2015‏، وللمواطنين يعد التراجع هو الأول منذ 5 سنوات، استمر الارتفاع فيها، منذ 2011 حتى 2015.

وبلغ متوسط نصيب الفرد الوافد من التحويلات للخارج سنويًا خلال 2016 نحو 13 ألف ريال، أي 1084 ريالا شهريا، مقارنة بـ 15.6 ألف ريال سنويًا خلال 2015، أي مبلغ 1298 ريالا شهريًا.