“المجلس البلدي” بخميس مشيط يعيد تشكيل لجانه

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة خميس مشيط اجتماعه الـ15، برئاسة رئيس المجلس ظافر بن حزام آل فاهدة، حيث أقر إعادة تشكيل لجان المجلس مواكبة للعمل البلدي إلى أربع لجان، وهي: لجنة المشاريع والمالية والمشتريات، ولجنة الخدمات والرخص، ولجنة الاستثمار، ولجنة الأراضي والشؤون الفنية، على أن تكون تقارير اللجان مقدمة للمجلس بشكل دوري دون تأخير.

وأقر المجلس استقبال شكاوى المواطنين عبر فروع البلدية ثم تحويلها للإدارات المعنية بالبلدية للشخوص وعمل اللازم، واطلع الحضور على عرض مرئي مقدم من عضو لجنة الشؤون الفنية بالمجلس صالح أحمد القرني، وأوصى المجلس بضرورة استحداث إدارة جديدة تعنى بالدراسات الهيدرولوجية وتزويد المكاتب المساحية بصور المخططات والطرق المعتمدة، وأن تكون تلك المكاتب مكملة للعمل البلدي.

وأوضح آل فاهدة أن المجلس أوصى بضرورة استحداث وظيفة قانونية أو التعاقد مع مكتب محاماة للترافع عن البلدية، وإلغاء اللجنة الفنية الحالية، وإعادة تشكيل لجنة فنية جديدة بإدارة نزع الملكيات، ووضع آلية تكفل أتعاب المقيمين العقاريين المرخص لهم، وبناء على ما رفعته لجنة الشؤون الفنية أقر المجلس نقل إدارة المساحة من وكالة الشؤون الفنية إلى وكالة الأرضي والقضايا أسوة بالوزارة والأمانات.