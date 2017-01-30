“الدفاع المدني”صافرات إنذار تعلو أسطح المساجد والمدارس

ضمن مشروع تحديث صافرات الإنذار الذي يشمل جميع مدن ومحافظات المملكة، شرعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة في تركيب 400 جهاز أعلى أسطح المساجد وبعض المدارس التعليمية الحكومية بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأرجع مصدر مطلع في حديثه إلى”الوطن” اختيار المساجد والمدارس كونها تتوسط الأحياء السكنية، وتمكن صافرة الإنذار من إيصال تحذيراتها للجميع علاوة على أن أسطحها غير مستخدمة.

وأضاف المصدر أنه جرى تركيب بعض أجهزة صافرات الإنذار بعد تجهيزها من قبل إدارة الدفاع المدني والتنسيق مع الإدارات الحكومية مثل الشؤون الإسلامية والتعليم لاستلام الأسطح وتركيب الأجهزة والتي تعد خطوة مستقبلية للدفاع لاستخدامها عند وقوع الحوادث أو إطلاق التنبيهات.

ولفت المصدر إلى أن الصافرات ضمن مشروع تحديث صافرات الإنذار لاستخدامها وفق نوعية الأصوات الصادرة منها بحسب نوع الخطر وآلية فرضية الإخلاء سواء بسبب الأمطار أو تسرب مواد كيميائية، لافتا إلى أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تشارك مع الدفاع المدني في تركيب تلك الأجهزة.

من جهته، أوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة محمد إسماعيل أن تواجد صافرات الإنذار أعلى أسطح المساجد جرى وفق التنسيق بين الفرع والدفاع المدني لتركيبها واستخدامها عند الضرورة.