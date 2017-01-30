“الريثي “محافظاً لمحافظة أحد المسارحة

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان قرارا يقضي بتكليف الموظف عبدالله بن محمد الريثي محافظا لمحافظة احد المسارحة.

وباشر “الريثي” مهام عمله بالمحافظة يوم أمس بعد صدور الثقة بتعيينه محافظاً للمسارحة بالمرتبة الثالثة عشر.

وأعرب الريثي عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وعبرعن سعادته بهذه الثقة الكريمة التي أوليت له وأن يكون عند حسن ظن الجميع به في سبيل خدمة الدين والوطن والمواطن.

الجدير بالذكر أن المحافظ الريثي يتمتع بخبرة واسعة في كثير من الميادين العسكرية والمدنية ولديه سجل حافل من الإنجازات وتولي المهام في العديد من الجهات الرسمية.