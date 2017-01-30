مركز التواصل الإجتماعي يختتم البرنامج الترفيهي لطلاب المدارس

أختتم مركز التواصل الاجتماعي بفيفاء.التابع للجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء.

برنامج ترفيهي للطلاب بعد أن أدو اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام / 1437-1438 على مدار ثلاثة أيام

28/29/30 ربيع الثاني للعام 1438

وقد تخلل البرنامج رياضات متعددة وسحوبات وجوائز عينية بحضور مجموعة من أولياء الأمور الذين شاركوا أبناءهم فرحة النجاح .

كما شرف الحفل الختامي الدكتور علي يحيى الفيفي رئيس مكتب الدعوة والإرشاد بالهيجة . حيث ألقى كلمة توجيهية للطلاب حثهم فيها على الجد و الإجتهاد والحرص على نفع وطنهم وأن يكونوا لبنة صالحة في بناء المجتمع

وقد أبدى الطلاب فرحتهم بهذا البرنامج . متمنين تكرار مثل هذا البرنامج .