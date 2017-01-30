 مركز التواصل الإجتماعي يختتم البرنامج الترفيهي لطلاب المدارس | فيفاء أون لاين
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

مركز التواصل الإجتماعي يختتم البرنامج الترفيهي لطلاب المدارس

مركز التواصل الإجتماعي يختتم البرنامج الترفيهي لطلاب المدارس
سلطان الحربي _ فيفاء أون لاين

أختتم مركز التواصل الاجتماعي بفيفاء.التابع للجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء.

برنامج ترفيهي للطلاب بعد أن أدو اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام / 1437-1438 على مدار ثلاثة أيام

28/29/30  ربيع الثاني للعام 1438

وقد تخلل البرنامج رياضات متعددة وسحوبات  وجوائز عينية بحضور مجموعة من أولياء الأمور الذين شاركوا أبناءهم فرحة النجاح  .

كما شرف  الحفل الختامي الدكتور علي يحيى الفيفي رئيس مكتب الدعوة والإرشاد  بالهيجة  . حيث ألقى كلمة توجيهية للطلاب  حثهم فيها على الجد و الإجتهاد والحرص على نفع  وطنهم  وأن يكونوا لبنة صالحة في بناء المجتمع

وقد أبدى الطلاب فرحتهم بهذا البرنامج .  متمنين تكرار  مثل هذا البرنامج  .

 

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