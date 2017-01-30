“التدريب التقني” تمنع إقامة دورات العلاج بالطاقة في المعاهد  والمراكز الأهلية

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني منع ممارسة وإقامة التدريب بالطاقة ” الريكي” في جميع منشآت التدريب الأهلية بالمملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي أن هذا التعميم جاء بعد موافقة المقام السامي بالقرار رقم (12097) وتاريخ 11/3/1438هـ ، على توصيات هيئة الخبراء بمجلس الوزراء القاضية بمنع ممارسة نشاط العلاج بالطاقة أو التدريب عليه في المملكة, ومنع استيراد أو تصدير أو فسح أو نشر أو عرض الكتب والمواد السمعية والمرئية المتعلقة بنشاط العلاج بالطاقة أو التدريب عليه .

وقال العتيبي إنه سيتم متابعة منشآت التدريب الأهلية المرخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والبالغ عددها (1000) مركز ومعهد أهلي بمختلف مناطق المملكة ، للتأكد من التزامها بالتعميم ولوائح وأنظمة التدريب المعمول بها .

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المؤسسة من خلال الإدارة العامة للتدريب الأهلي و فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة تقوم بجولات إشرافية مستمرة على منشأت التدريب الأهلية وذلك للتأكد من سير العملية التدريبية بنجاح من جميع النواحي والاطلاع على البيئة التدريبية والتأكد من تحقيقها لمعايير الجودة, ونفذت الفرق المختصة خلال العام الماضي 2016 أكثر من ( 3500 ) زيارة إشرافية على منشآت التدريب الأهلي في جميع مناطق المملكة ,إضافةّ إلى أن المؤسسة اتاحت الفرصة للمتدربين والمتدربات من التأكد من سريان تراخيص منشآت التدريب ونظامية الدورات التدريبية واعتمادها عبر بوابة المؤسسة الإلكترونيّة وذلك لتمكين المستفيدين من الاطلاع على كافّة المعلومات قبل الالتحاق بأي من البرامج التدريبية.