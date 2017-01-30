الندوة العالمية تفتتح مسجد القرني في كينيا

افتتح مكتب الندوة العالمية في كينيا مسجد صالح القرني في منطقة كرسيني – تانا ريفا – الواقعة على الساحل الكيني بمساحة 10X10م2.

وأوضح مدير مكتب الندوة إرشاد عبده أن المسجد يقع في قرية “أودا” ODDA ويتسع لـ 225 مصلياً.

ويعد أهل القرية من ذوي الدخل المحدودة ويعتمدون في حياتهم على الصيد والزراعة.

وأضاف أن المسجد سيؤدي أدواراً عظيمة في حياة سكان المنطقة، ولن يكون مكانا للعبادة وإقامة الصلاة فقط، بل سيكون له دوراً تربوياً وتعليمياً خاصة للنساء والأطفال حيث تقام فيه الدروس وحلقات لتحفيظ القرآن الكريم وسيكون نقطة التقاء المسلمين، ومركزًا لتطوير الدعوة الإسلامية في الوقت نفسه.