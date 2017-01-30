بالصور ..شرطة جازان تضبط مركبات مسروقة ومخالفين وكميات من المواد المخدرة

في إطار جهودها اﻷمنية الميدانية الرامية لفرض السوط اﻷمني بكافة مراكز ومحافظات المنطقة وتعقب المخالفين ورصد المهربين والمروجين وإفشال مخططاتهم وعملياتهم المشبوهه في ترويج السموم فقد تمكنت شرطة منطقة جازان من ضبط عدد من المخالفين والمركبات المسروقة باﻹضافة لضبط كميات من القات والحشيش المخدر ومصنع خمور به كميات من العرق المسكر وذلك في أربع عمليات منفصلة بعدد من المحافظات.

حيث نفذ رجال اﻷمن بمحافظة الداير في العملية الاولى حملة أمنية شملت عددا من القرى والمواقع المشبوهه بالمحافظة اسفرت عن اﻹطاحة ب48 مخالفا وضبط ثلاث مركبات مسروقة و322 حزمة من القات المحظور.

كما تمكن رجال اﻷمن بمحافظة الدرب في العملية الثانية من ضبط مركبة من نوع صالون يستقلها وافد

عثر بداخلها على 148 حزمة من القات.

وفي العملية اﻷمنية الثالثة فقد أطاح رجال اﻷمن بمحافظة العيدابي بشخص ثلاثيني بحوزته ثلاث بلاطات من الحشيش المخدر كانت مخبأة بشكل محكم بالمركبة التي يستقلها من نوع أفيو شفرولية.

باﻹضافة للإطاحة بعصابة مكونة من ثلاثة أشخاص يمتهنون سرقة إطارات المركبات الفارهة كما ضبطوا وافدا في كمين أمني محكم قام بسرقة مركبة من نوع فورشنر بعد اﻹعتداء على صاحبها بسلاح أبيض وسرقتها بالقوة واﻵكراه.

وشهدت العملية اﻷمنية الرابعة التي نفذها رجال اﻷمن بشرطة محافظة ابوعريش عن ضبط مصنعا متكاملا للخمور يديره مجموعة من اﻷفارقة عثر به على 40 برميلا من العرق المسكر جاهزة للتعبئة والترويج..

من جهته أثنى مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي على جهود رجال اﻷمن والاجهزه المسانده بهذه العمليات مؤكدا مواصلة الحملات اﻷمنية وتعمد عنصر المفاجئة فيها من حين لآخر لضبط المخالفين مروجي السموم واﻵفات وكل من يحاول العبث بأمن الآمنين مشيدا بتعاون المواطنين مع رجال الشرطة والعمل يدا بيد خلال الحملات اﻷمنية مشيرا إلى أن هذا ديدن أبناء المنطقة وغير مستغرب منهم ذلك في ظل توجيهات أمير المنطقة وبمتابعه معالي مدير الأمن العام متمنيا التوفيق للجميع.