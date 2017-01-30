أربع ميداليات لمنتخب الرماية في أولى منافسات البطولة العربية الـ 13

حقق منتخب المملكة للرماية بأربع ميداليات (ذهبيتان وفضية وبرونزية ) في اليوم الاول لمشاركته في البطولة العربية الثالثة عشرة للرماية المقامة حاليا في دولة الكويت

وجاءت الميدالية الذهبية الاولى في منافسات الفرق لرماية المسدس ٥٠ متر بسواعد الرماة عقيل البدراني و سفر الدوسري وعطالله العنزي ، ونال الرامي فايز العنزي ذهبية الفردي للبندقية ١٠ متر وحقق الرماة حسين الحربي فايز العنزي ومسفر العماري فضية فرق للبندقية ١٠ متر وجاءت البرونزية عن طريق الرامي حسين الحربي في منافسات الفردي للبندقية ١٠ متر

وأكد رئيس الوفد السعودي للبطولة العقيد المهندس سعيد القرني أن المشاركة في يومها الاول شهدت تنافساً قويا ً من ابطال الرماية العربية مقدما شكره لمعالي مدير الامن العام رئيس الاتحاد واعضاء مجلس الإدارة على دعم تطوير منظومة الاتحاد فنيا واداريا بالتناغم والتفاعل مع اللجنة الاولمبية العربية السعودية التي تقود تطوير مسيرة الحراك الرياضي في كافة الالعاب باحترافية ومهنية عالية تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية وفق رؤية تدعم تطوير المنتخبات السعودية لتحقيق إنجازات للوطن.



