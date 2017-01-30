الشؤون الإسلامية بجازان تنفذ برنامج “جهود رجال الأمن وواجبناً نحوهم “

نفذ فرع وزارة الشؤون الإٍسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان اليوم, برنامجاً تعريفياً بجهود رجال الأمن في الدفاع عن الوطن والحفاظ على مقدساته تحت عنوان “جهود رجال الأمن .. وواجبنا نحوهم “, بحضور مدير فرع الوزارة بجازان الشيخ احمد بن عيسى الحازمي, وذلك بالخيمة الدعوية بالقرية التراثية في مدينة جيزان.

وتناول البرنامج الأعمال والجهود التي يقوم بها رجال الأمن بمختلف القطاعات العسكرية في تأدية واجبهم الوطني في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره, والسعي في كل ما يعزز الانتماء الوطن لدى مختلف فئات المجتمع، والاسهام في غرس حب الدين والوطن وطاعة الله ورسوله وولاة الأمر – أيدهم الله – والسمع والطاعة لهم.

واشتمل البرنامج على العديد من الفقرات والفعاليات والمسابقات الثقافية التي تبرز الدور المهم المناط برجال الأمن في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطن ووحدة الصف والإجتماع بين أفراد الأمة ومحاربة الإرهاب من خلال بيان محاسن الدين الاسلامي الحنيف, الذي يقوم على الاعتدال والوسطية ونبذ الفرقة والتخلف.

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