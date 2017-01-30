ضبط 100 كيلو عسل مغشوش

ضبطت بلدية الشوقية الفرعيه بمكة المكرمة 100 كيلو من العسل مختلف الأنواع بعد ظهور عدم صلاحيته بسبب سوء الحفظ والتخزين وذلك خلال حملة على محلات بيع العسل بعد التوجيه الصادر من الادارة العامة لصحة البيئة بضرورة تكثيف الرقابة على هذه المحلات والتـأكد من سلامة ما يعرض فيها، حيث كانت الادارة العامة لصحة البيئة قد ضبطت مستودعاً يحوي كميات كبيرة من العسل المغشوش والمعبأ بطرق عشوائية وغير صحية ليتم توزيعه على المحلات بمكة المكرمة ، وتمت مخاطبة جميع البلديات الفرعية لمتابعة المحلات كلاً في نطاقها وسحب جميع الكميات الموجودة بالسوق .

وووفقاً لصحيفة المدنية قال المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية أن البلدية وفور تلقيها توجيه الادارة العامة لصحة البيئة قامت بتكثيف نشاطها الرقابي على هذه المحلات لضمان المحافظة على الاصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة .

وقد قام مراقبي البلدية أمس بضبط بعض الكميات غير الصالحة في عدد من المحلات المخالفة ، وتمت مصادرة حوالي (100) كيلو من العسل مختلف الأنواع بعد ظهور عدم صلاحيته بسبب سوء الحفظ والتخزين .