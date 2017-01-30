 الإطاحة بإثيوبي تخصص في سلب عملاء البنوك | فيفاء أون لاين
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

الإطاحة بإثيوبي تخصص في سلب عملاء البنوك

الإطاحة بإثيوبي تخصص في سلب عملاء البنوك
فيفاء أون لاين- متابعة

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من الإيقاع بإثيوبي في العقد الثالث من العمر، في كمين محكم، متهم بالترصد لعملاء البنوك ومتابعتهم وسلب ما بحوزتهم من أموال بعد خروجهم منها تحت تهديد السلاح.

ووفقاً لصحيفة ” سبق ” قال الناطق الإعلامي باسم شرطة الرياض: “أقر المتهم بارتكاب سبع عمليات سرقة وسلب لعملاء البنوك تحت تهديد السلاح أو تكسير زجاج سياراتهم والاستيلاء على ما بداخلها”.

وأضاف: “بلغت جملة المسروقات النقدية قرابة نصف مليون ريال كما أقر المتهم باستخدام سيارة مستأجره بموجب وثائق مزورة”.

وأردف: “تم توقيف المتهم لدى مركز الشرطة ومصادرة المضبوطات وتوقيف الموظف المختص بشركة التأجير لتساهله في تطبيق الإجراءات النظامية، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم”.

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