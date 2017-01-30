حملة تطوعية لنظافة مقابر جازان

قام فريق شباب النخبة التطوعي بالتعاون مع مركز النشاط الاجتماعي بالمقارية بترميم وتنظيف مقبرة المقارية بجازان.

جاء ذلك من منطلق المسؤليه الدينية في المقام الأول للحفاظ على حرمة المقابر والعناية بها والعمل التطوعي والشراكة الاجتماعية.

وقد شارك في ذلك نخبة من شباب القرية المتطوعين الذين ساهموا في هذا العمل الخيري.

الجدير بالذكر أن ثقافة العمل التطوعي بات سمه يمتاز بها جيل جازان الواعد ويعد من أهم مميزات الشباب الواعي المدرك لقيمة العمل الانساني والشراكات المجتمعية في مثل هذه الأعمال التي تسهم في رفع مستوى المسؤولية الوطنية والاجتماعية لدى الفرد وبالتالي المجتمع كافة.

نسال الله ان يجعل ذلك في موازيين حسناتهم ويوفق الجميع لفعل الخير