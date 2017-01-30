 حملة تطوعية لنظافة مقابر جازان | فيفاء أون لاين
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

حملة تطوعية لنظافة مقابر جازان

حملة تطوعية لنظافة مقابر جازان
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

قام فريق شباب النخبة التطوعي بالتعاون مع مركز النشاط الاجتماعي بالمقارية بترميم وتنظيف مقبرة المقارية بجازان.

جاء ذلك من منطلق المسؤليه الدينية في المقام الأول للحفاظ على حرمة المقابر والعناية بها والعمل التطوعي والشراكة الاجتماعية.

وقد شارك في ذلك نخبة من شباب القرية المتطوعين الذين ساهموا في هذا العمل الخيري.

الجدير بالذكر أن ثقافة العمل التطوعي بات سمه يمتاز بها جيل جازان الواعد ويعد من أهم مميزات الشباب الواعي المدرك لقيمة العمل الانساني والشراكات المجتمعية في مثل هذه الأعمال التي تسهم في رفع مستوى المسؤولية الوطنية والاجتماعية لدى الفرد وبالتالي المجتمع كافة.

نسال الله ان يجعل ذلك في موازيين حسناتهم ويوفق الجميع لفعل الخير

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