تنمية فيفاء تعلن عن تقديم خدمة التسجيل في “حساب المواطن” مجانا

أعلن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بفيفاء عن تقديم خدمة التسجيل في حساب المواطن مجانا لغير المستفيدي من الضمان الاجتماعي لكونهم سيتم تسجيلهم تلقائيا , وذلك ضمن خدمتها المجتمعية والمبادرات الاجتماعية وتحت شعار “نحن في خدمة المواطن”

وأشارت اللجنة أن من رغب في التسجيل عليه الحضور لمقر لجنة التنمية بالعدوين مصطحباً معه كرت العائلة وحساب الآيبان وجواله الشخصي.

وذلك في الأيام التالية ( الأحد والاثنين والأربعاء ) ولمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من تاريخ 5/8 وخلال الفترة الصباحية من 9 حتى 12 ظهرا والمسائية من 5 وحتى 8 مساء .