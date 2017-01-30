 تنمية فيفاء تعلن عن تقديم خدمة التسجيل في “حساب المواطن” مجانا | فيفاء أون لاين
الاثنين, 2 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 30 يناير 2017 ميلاديا

تنمية فيفاء تعلن عن تقديم خدمة التسجيل في “حساب المواطن” مجانا

تنمية فيفاء تعلن عن تقديم خدمة التسجيل في “حساب المواطن” مجانا
فيفاء - فيفاء أون لاين

أعلن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بفيفاء عن تقديم خدمة التسجيل في حساب المواطن مجانا لغير المستفيدي من الضمان الاجتماعي لكونهم سيتم تسجيلهم تلقائيا , وذلك ضمن خدمتها المجتمعية والمبادرات الاجتماعية  وتحت شعار “نحن في خدمة المواطن”

وأشارت اللجنة أن من رغب في التسجيل عليه الحضور  لمقر لجنة التنمية بالعدوين مصطحباً معه كرت العائلة وحساب الآيبان وجواله الشخصي.

وذلك في الأيام التالية ( الأحد والاثنين والأربعاء ) ولمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من تاريخ 5/8 وخلال الفترة الصباحية من 9 حتى 12 ظهرا والمسائية من 5 وحتى 8 مساء .

 

 

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