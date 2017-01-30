أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير بدر بن محمد

أدّى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر الإثنين (30 يناير 2017)، صلاة الميت على الأمير بدر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل- رحمه الله- وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأمَّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدّى الصلاة معه أخو الفقيد الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن العبدالله الفيصل، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالله بن محمد، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وأبناء الفقيد الأمراء (محمد، وسعود، وخالد)، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.